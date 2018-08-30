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  • Автор победного гола Бельгии в 1/8 ЧМ-2018 станет партнером Головина в «Монако»

Автор победного гола Бельгии в 1/8 ЧМ-2018 станет партнером Головина в «Монако»

30 августа 2018, 13:53
3

Полузащитник «Вест Бромвича» Насер Шадли продолжит карьеру в «Монако». Клубы уже согласовали сделку. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро.

29-летний футболист прибыл в Монако, чтобы пройти медицинский осмотр.

Бельгиец принял решение об уходе из английского клуба после его вылета из АПЛ, в результате которого зарплата игрока уменьшилась до 40 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Шадли участвовал в чемпионате мира-2018 и забил победный гол сборной Бельгии в матче 1/8 финала с Японией (3:2).

За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.

Источник: RMC
Франция. Лига 1 Монако Шадли Насер Головин Александр
Комментарии (3)
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Евгений П
1535629056
Конкурент
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серега кашин
1535629415
головину и так почти ничего не светило, а тут еще и конкуренция увеличивается
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kolyaromashov
1535637064
Мужики вы в курсе что всем женщинам нравятся подкачанные с рельефным телом и с прессом вместо пивного пуза мужчины. Недавно решил измениться и стать таким, но лень, привычки, нехватка времени мне мешали, но тут друг посоветовал уникальный пояс который изменил мою жизнь. После первой недели я увидел результат, а уже через две не узнал себя: ушел пивной живот, проступили кубики, подкачал руки и спину и скинул 4кг., а главное ничего делать не нужно, надел и включил и все без диет и спортзала. На днях купил пояс девушке, чтоб держала себя в форме, классная штука советую всем, вот о нем уже и блогах пишут --- https://nnna.ru/mblog
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