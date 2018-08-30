Автор победного гола Бельгии в 1/8 ЧМ-2018 станет партнером Головина в «Монако»

Полузащитник «Вест Бромвича» Насер Шадли продолжит карьеру в «Монако». Клубы уже согласовали сделку. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро.

29-летний футболист прибыл в Монако, чтобы пройти медицинский осмотр.

Бельгиец принял решение об уходе из английского клуба после его вылета из АПЛ, в результате которого зарплата игрока уменьшилась до 40 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Шадли участвовал в чемпионате мира-2018 и забил победный гол сборной Бельгии в матче 1/8 финала с Японией (3:2).

За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.