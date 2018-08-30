Рабьо, Погба и де Йонг готовы перейти в «Барселону». Каталонцы выберут двух из них

«Барселона» планирует сделать два основных приобретения в центр поля в следующем году.

Летнее трансферное окно закрывается 31 августа, и каталонцы не намерены делать покупок до этого срока. У «Барселоны» есть устные договоренности с тремя полузащитникам топ-класса на следующий сезон.

Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Френки де Йонг («Аякс») и Адриан Рабьо («ПСЖ») проинформировали представителей каталонского клуба о своей готовности переехать на «Камп Ноу». «Барселона» планирует подписать двоих из них.

Проще всего для «Барселоны» будет заполучить Рабьо, контракт которого с «ПСЖ» истекает летом 2019 года. Соглашение Погба с «МЮ» рассчитано до июня 2021 года, договор де Йонга с «Аяксом» – до середины 2022-го.