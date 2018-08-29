Орлов: «Зенит» действительно предложил контракт Маркизио»

Комментатор Геннадий Орлов подтвердил информацию, что «Зенит» сделал предложение о трансфере находящемуся в статусе свободного агента Клаудио Маркизио. Игрок летом покинул «Ювентус».

«Семак ждeт, что ему до 31 августа кого-то приобретут. Ему обещали новичка, и это должен быть опытный футболист. Прошла информация о Маркизио, и ему действительно предложили контракт.

Он свободный агент, и ему надо идти с очень хорошими подъeмными. Может появиться и защитник, и необязательно приобретать — можно взять в аренду. Конечно, «Зениту» необходимо усиление», – сказал журналист.

На Маркизио есть и другие претенденты.