Джорджевич: «Можно расти и в аренде в «Арсенале». Это лучше, чем сидеть на скамейке в «Зените»

Нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич, права на которого принадлежат «Зениту», рассказал о возвращении в Тулу после успешного межсезонья в составе команды из Санкт-Петербурга.

– Вы довольно успешно прошли межсезонье с «Зенитом». Забивали в спаррингах с «Динамо» и «Грассхопперсом».

– «Зенит» возглавил Семак. Я его хорошо знаю. В 2012 году, когда в Питер меня пригласил Спаллетти, мы вместе играли. Я испытывал большой энтузиазм, хотел показать себя и стать игроком основного состава. Верил, что после многочисленных аренд смогу закрепиться в «Зените». Однако в итоге снова пришлось уйти. Это футбол. Не надо думать о плохом, это только мешает.

– Можно расти в арендах?

– Можно. Это лучше, чем сидеть и ждать, когда тебя выпустят на пять минут.

– Этим летом у вас было несколько вариантов новой аренды. Не считая «Арсенала», это «Уфа», «Ростов», «Оренбург». Называли и ЦСКА.

– Я уже говорил, что в Туле все знакомо. Важно, что и главный тренер Кононов хотел видеть меня в команде.

– В вашей группе «ВКонтакте» болельщики советуют вам не зацикливаться на «Зените».

– В Питер я приехал 17-летним пареньком и многому там научился. А проявить себя можно и в другом клубе.

– Начинали минувший сезон в качестве главного нападающего, потом эту роль взял на себя Дзюба. Теперь вы снова играете первую скрипку в атаке туляков. Чувствуете ответственность?

– Без чувства ответственности ты не можешь играть в футбол. Если хочешь выигрывать, без него никуда. Мне повышенная ответственность не мешает.

– Философы говорили, что нельзя войти в одну реку дважды. За недолгое отсутствие в «Арсенале» изменились ли вы и изменилась ли команда?

– Я все тот же Лука. Хочу играть и показать себя. В «Арсенале» новый тренер, Кононов ставит новую игру. Все остальное то же самое.