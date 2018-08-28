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  • Джорджевич: «Можно расти и в аренде в «Арсенале». Это лучше, чем сидеть на скамейке в «Зените»

Джорджевич: «Можно расти и в аренде в «Арсенале». Это лучше, чем сидеть на скамейке в «Зените»

28 августа 2018, 07:08
19

Нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич, права на которого принадлежат «Зениту», рассказал о возвращении в Тулу после успешного межсезонья в составе команды из Санкт-Петербурга.

– Вы довольно успешно прошли межсезонье с «Зенитом». Забивали в спаррингах с «Динамо» и «Грассхопперсом».

– «Зенит» возглавил Семак. Я его хорошо знаю. В 2012 году, когда в Питер меня пригласил Спаллетти, мы вместе играли. Я испытывал большой энтузиазм, хотел показать себя и стать игроком основного состава. Верил, что после многочисленных аренд смогу закрепиться в «Зените». Однако в итоге снова пришлось уйти. Это футбол. Не надо думать о плохом, это только мешает.

– Можно расти в арендах?

– Можно. Это лучше, чем сидеть и ждать, когда тебя выпустят на пять минут.

– Этим летом у вас было несколько вариантов новой аренды. Не считая «Арсенала», это «Уфа», «Ростов», «Оренбург». Называли и ЦСКА.

– Я уже говорил, что в Туле все знакомо. Важно, что и главный тренер Кононов хотел видеть меня в команде.

– В вашей группе «ВКонтакте» болельщики советуют вам не зацикливаться на «Зените».

– В Питер я приехал 17-летним пареньком и многому там научился. А проявить себя можно и в другом клубе.

– Начинали минувший сезон в качестве главного нападающего, потом эту роль взял на себя Дзюба. Теперь вы снова играете первую скрипку в атаке туляков. Чувствуете ответственность?

– Без чувства ответственности ты не можешь играть в футбол. Если хочешь выигрывать, без него никуда. Мне повышенная ответственность не мешает.

– Философы говорили, что нельзя войти в одну реку дважды. За недолгое отсутствие в «Арсенале» изменились ли вы и изменилась ли команда?

– Я все тот же Лука. Хочу играть и показать себя. В «Арсенале» новый тренер, Кононов ставит новую игру. Все остальное то же самое.

Источник: ФК «Арсенал» Тула
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Джорджевич Лука Кононов Олег Семак Сергей
Комментарии (19)
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Рубик Докоян
1535430020
Лучше синица в руках, чем журавль на голову... Луке 24 года, ещё играть и играть. Не "Зенитом" единым у нас РПЛ. Команд много где можно выступать, проявив свои игровые качества.
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пряник929
1535430159
Забивай каждый матч и будет тебе слава
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a-rakhmatov
1535431380
Только хорошей игрой можно заслужить уважение и возвращение в основной состав Зени....яркий пример Артем Дзюба ))
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prezent2017
1535434956
Расти, кто тебе не дает. А вот номер на поле зачем отбывать?
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серега кашин
1535437897
не проще начинать в клубе где тебе дадут играть
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Михаил Шевченко
1535439198
а что делать если он уже вырос как игрок,выше головы ведь не прыгнешь...
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Stavropolets
1535439858
Играй, забивай и будет основной состав, а не скамейка
Ответить
zigbert
1535441509
Игрок добротный ,но закрепиться в Зените что то не получилось.
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OfaZavr
1535443142
правильно рассуждает, удачи тебе Лука! жаль что в Зените так и не дают шанса ведь в арендах он очень хорошо себя проявляет.
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dyema
1535451632
Жаль, что не убедил Семака (((
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