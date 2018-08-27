Руни провел 500-й матч в чемпионатах в своей карьере

Сегодня «Ди Си Юнайтед» проиграл «Нью-Йорк Рэд Буллз» (0:1) во встрече регулярного сезона МЛС.

В стартовом составе команды из Вашингтона вышел нападающий Уэйн Руни. Этот матч стал для англичанина 500-м в карьере в национальных чемпионатах.

Ранее Руни выступал за в АПЛ за «Эвертон» (98 игр в лиге, 25 голов и 10 результативных передач) и «Манчестер Юнайтед» (393 игры, 183 мяча и 93 голевых паса).

В нынешнем чемпионате МЛС форвард провел девять матчей, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.