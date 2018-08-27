Фанаты «Дженоа» молчали в матче с «Эмполи» 43 минуты в память о погибших при обрушении моста

В воскресенье состоялся матч второго тура итальянской Серии А, в котором встречались «Дженоа» и «Эмполи». Игра завершилась со счетом 2:1.

Болельщики «Дженоа» во время встречи почтили память жертв трагедии с обрушением моста Моранди в Генуе. Они сохраняли молчание на протяжении 43 минут. После этого они начали скандировать «Генуя, Генуя», а на электронном табло стадиона появился список 43-х погибших в результате катастрофы.

Трагедия произошла 14 августа. В момент крушения на мосту находились более 30 автомобилей.