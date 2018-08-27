Моуринью: «Я – командный человек»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поблагодарил болельщиков за поддержку команды в сложной ситуации.

«В своей карьере я никогда не был эгоистичен, никогда не думал только о себе. Я всегда был командным человеком. Я такой.

Я действительно счастлив, когда болельщики приходят на стадион и поддерживают команду. В матче с «Лестером» это было нормально, потому что команда хорошо играла и выигрывала.

Но когда нас поддерживали в матче с «Брайтоном», где мы играли не так хорошо и проиграли, я испытывал фантастические эмоции. Надеюсь, что и игроки это почувствовали», – заявил Моуринью.

«Манчестер Юнайтед» в стартовых матчах чемпионата Англии обыграл «Лестер» (2:1) и уступил «Брайтону» (2:3).