Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гаттузо: «После первой же ошибки «Милан» выключился из игры»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал исход матча второго тура Серии А против «Наполи» (2:3). Миланцы по ходу встречи вели в счете в два мяча.

    «После первого пропущенного мяча мы исчезли с поля. Растерялись и стали действовать все по-своему. По сути, мы выключились после первой же ошибки. Беру ответственность за поражение на себя», – сказал тренер.

    Это был первый матч «Милана» в турнире.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.08.2018 06:30
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 26 августа 2018, 08:26

      просто Наполи как и в матче с Лацио очень плохо начал,а как только заиграли то Милан сразу же и посыпался

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11