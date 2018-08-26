Гаттузо: «После первой же ошибки «Милан» выключился из игры»

просто Наполи как и в матче с Лацио очень плохо начал,а как только заиграли то Милан сразу же и посыпался
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал исход матча второго тура Серии А против «Наполи» (2:3). Миланцы по ходу встречи вели в счете в два мяча.
«После первого пропущенного мяча мы исчезли с поля. Растерялись и стали действовать все по-своему. По сути, мы выключились после первой же ошибки. Беру ответственность за поражение на себя», – сказал тренер.
Это был первый матч «Милана» в турнире.