Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера: «Ошибка Максименко? Даже вратарь «Ливерпуля» ошибается в финале Лиги чемпионов»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал пропущенный гол в матче 5-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1). Вратарь «Спартака» Александр Максименко пропустил мяч после удара с чужой половины поля.

    «Это те ошибки, которые может допустить любой вратарь в мире. Это не связано ни с возрастом, ни с ростом. Даже вратарь «Ливерпуля» ошибается в финале Лиги чемпионов», – сказал Каррера.

    Максименко пропустил с чужой половины. Болельщики его поддержали

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.08.2018 01:57
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +451

      frizom 27 августа 2018, 21:43

      Чего у Массимо не отнять это то что он всегда защищает игроков! Крутой тренер!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 27 августа 2018, 10:33

      Теперь главное не повторять такие ошибки.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 26 августа 2018, 16:08

      Массимо в очередной раз проявил себя как мудрый и тактичный человек.Всё сказал по делу и не дал в обиду молодого и безусловно талантливого парня.Молодец!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20833

      derrik2000 26 августа 2018, 13:31

      И что такого?
      Ну, ОШИБСЯ ПАРЕНЬ.
      С кем не бывает. Да и удар получился очень точный.
      А если бы мяч улетел в сторону от ворот после этого удара, как в подавляющем большинстве матчей, как в Европе, так и у нас?
      Что тогда?
      Тогда никто об этом эпизоде с пропущенным голом (кстати, при счёте 2-0 в НАШУ пользу) даже бы и не вспомнил.
      А вообще, конечно, Максименко нужно быть повнимательнее и не очень-то выходить к линии штрафной, если нет на это необходимости.
      Думаю, что он уже и сам это учёл.
      Парень-то - ТАЛАНТ!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      olesk 26 августа 2018, 12:24

      Каррера молодец, ведёт себя очень достойно,по мужски, своих в обиду не даёт и к соперникам подойдёт для рукопожатия и чувствую если надо будет по барабану настучит, короче по нашему

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 августа 2018, 12:02

      все верно сказал. и хватит уже, эту тему нужно закрывать. ошибиться может хоть кто и где угодно. и не по разу)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 августа 2018, 11:55

      теперь всем понятно для недоброжелателей и отвалите от нашего вратаря. Талант у парня есть и ошибки свои учтёт

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 августа 2018, 08:45

      Вспомним в этой связи А.С. Пушкина : " О сколько нам открытий чудных. Готовят просвещенья дух. И опыт, сын ошибок трудных. И гений, парадоксов друг. И случай, бог изобретатель... Это всё в копилку для игрового опыта и анализа своей игры. Лучше, конечно учиться на чужих ошибках. На своих, обычно лечатся... У парня всё ещё впереди. В рамке он играет уверенней, тащит много тяжёлых мячей, научится играть и на выходах.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 26 августа 2018, 07:53

      Ошибается но не так как этот.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 26 августа 2018, 06:54

      Любые ошибки тоже опыт.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11