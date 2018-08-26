Каррера: «Ошибка Максименко? Даже вратарь «Ливерпуля» ошибается в финале Лиги чемпионов»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал пропущенный гол в матче 5-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1). Вратарь «Спартака» Александр Максименко пропустил мяч после удара с чужой половины поля.

«Это те ошибки, которые может допустить любой вратарь в мире. Это не связано ни с возрастом, ни с ростом. Даже вратарь «Ливерпуля» ошибается в финале Лиги чемпионов», – сказал Каррера.

Максименко пропустил с чужой половины. Болельщики его поддержали