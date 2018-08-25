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  • Каррера: «Порой просыпаюсь ночью и думаю, кто должен подавать угловые»

Каррера: «Порой просыпаюсь ночью и думаю, кто должен подавать угловые»

25 августа 2018, 22:20
12

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1).

«Последние 20 минут мы сели, и защитники «Динамо» высоко забрасывали мяч. Мы плохо контролировали мяч. При счете 2:0, если не получается забить третий, гол в наши ворота затрудняет концовку игры. Надо работать и объяснять ребятам такие ситуации.

У нас потихоньку получается то, что отрабатываем на тренировках. Но надо уметь делать это до конца матчей.

В чем задумка – справа угловые подает Самедов, слева – Промес? Мы так отрабатываем это на тренировках. Ночью я порой просыпаюсь и думаю о подобном.

Что касается стандартов, то мы изучаем соперника, как он обороняется. Стараемся понять, что делать и чего не делать. В прошлом году это не получалось, а теперь получается», – сказал Каррера.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо
Комментарии (12)
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DOCTOR PENALTY
1535225966
Мы на правильном пути, Массимо!
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oyabun
1535226884
Стандарты в этом году очень радуют. С угловых. А вот у Фернандо пока никак в этом сезоне.
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Мары
1535227024
Массимо это просто супер. Давно у нас такого профессионала не было.
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Predator_utm
1535227087
Массимо-Гений!
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zigbert
1535227842
По исполнению стандартов ,видно что Каррера придает им на тренировках большое значение.
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viktorssuslov
1535230331
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Д Альбертини
1535256636
Еще бы решить вопрос последних 15-20 минут матчей.. чтоб не было валидола и опасений! А так все супер))
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Garrincha58
1535264765
видать один спит что ли
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OfaZavr
1535273041
молодец Массимо, даже ночью о команде и игре думает. а стандарты наигрываете очень здорово и хорошо что получается реализовать задуманное по ним в игре.
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