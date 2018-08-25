Каррера: «Порой просыпаюсь ночью и думаю, кто должен подавать угловые»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1).

«Последние 20 минут мы сели, и защитники «Динамо» высоко забрасывали мяч. Мы плохо контролировали мяч. При счете 2:0, если не получается забить третий, гол в наши ворота затрудняет концовку игры. Надо работать и объяснять ребятам такие ситуации.

У нас потихоньку получается то, что отрабатываем на тренировках. Но надо уметь делать это до конца матчей.

В чем задумка – справа угловые подает Самедов, слева – Промес? Мы так отрабатываем это на тренировках. Ночью я порой просыпаюсь и думаю о подобном.

Что касается стандартов, то мы изучаем соперника, как он обороняется. Стараемся понять, что делать и чего не делать. В прошлом году это не получалось, а теперь получается», – сказал Каррера.

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