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    Каррера: «Порой просыпаюсь ночью и думаю, кто должен подавать угловые»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1).

    «Последние 20 минут мы сели, и защитники «Динамо» высоко забрасывали мяч. Мы плохо контролировали мяч. При счете 2:0, если не получается забить третий, гол в наши ворота затрудняет концовку игры. Надо работать и объяснять ребятам такие ситуации.

    У нас потихоньку получается то, что отрабатываем на тренировках. Но надо уметь делать это до конца матчей.

    В чем задумка – справа угловые подает Самедов, слева – Промес? Мы так отрабатываем это на тренировках. Ночью я порой просыпаюсь и думаю о подобном.

    Что касается стандартов, то мы изучаем соперника, как он обороняется. Стараемся понять, что делать и чего не делать. В прошлом году это не получалось, а теперь получается», – сказал Каррера.

    Максименко пропустил с чужой половины. Болельщики его поддержали

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.08.2018 22:20
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 августа 2018, 11:44

      молодец Массимо, даже ночью о команде и игре думает. а стандарты наигрываете очень здорово и хорошо что получается реализовать задуманное по ним в игре.

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 августа 2018, 09:26

      видать один спит что ли

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 26 августа 2018, 07:10

      Еще бы решить вопрос последних 15-20 минут матчей.. чтоб не было валидола и опасений! А так все супер))

      1
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      Рейтинг: -24

      viktorssuslov 25 августа 2018, 23:52

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      -3
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 23:10

      По исполнению стандартов ,видно что Каррера придает им на тренировках большое значение.

      5
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      Рейтинг: +206

      Predator_utm 25 августа 2018, 22:58

      Массимо-Гений!

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 августа 2018, 22:57

      Массимо это просто супер.
      Давно у нас такого профессионала не было.

      7
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 25 августа 2018, 22:54

      Стандарты в этом году очень радуют. С угловых. А вот у Фернандо пока никак в этом сезоне.

      6
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      Рейтинг: +33447

      oyabun > VVM1964 26 августа 2018, 08:40

      Если бы еще не шикарная игра Шунина в этом матче..

      1
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      Рейтинг: +24271

      DOCTOR PENALTY 25 августа 2018, 22:39

      Мы на правильном пути, Массимо!

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