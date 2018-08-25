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    «Динамо» заменило защитника на 19-й минуте в матче со «Спартаком»

    Защитник «Динамо» Алексей Козлов покинул поле на 19-й минуте матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2, первый тайм). Вместо Козлова на поле появился защитник Себастьян Хольмен. Веротяно, замена произошла из-за травмы.

    «Динамо» пропустило дважды в начале тайма: на 7-й минуте гол забил полузащитник Квинси Промес, на 14-й – хавбек Лоренцо Мельгарехо.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2018 19:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -24

      viktorssuslov 25 августа 2018, 23:54

      Хотите прокачать свое тело, сделать его красивым как у спортсменов ?
      Знакомый рассказал как подкачать тело не ходя в тренажерку и не сидя на изнурительных диетах,поверьте это самый инновационный способ. вот мой результат за две недели --- http://bazilik.com.ua/K1sgA

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 25 августа 2018, 20:01

      пошел на Максименко давить походу

      3
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > piligrim1986 25 августа 2018, 20:04

      Пхаха, зачёт!!!)))))))

      1
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 25 августа 2018, 19:46

      А я за то Ливерпуль - Брайтон смотрю , мне не интересно что там происходит )

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > сапёр75 25 августа 2018, 20:39

      Никому не интересно что ты там смотришь.

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 25 августа 2018, 19:45

      За цементом пошел, у Луценко скидки в СтройМатериалах.)))

      2
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