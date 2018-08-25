«Динамо» заменило защитника на 19-й минуте в матче со «Спартаком»

Защитник «Динамо» Алексей Козлов покинул поле на 19-й минуте матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2, первый тайм). Вместо Козлова на поле появился защитник Себастьян Хольмен. Веротяно, замена произошла из-за травмы.

«Динамо» пропустило дважды в начале тайма: на 7-й минуте гол забил полузащитник Квинси Промес, на 14-й – хавбек Лоренцо Мельгарехо.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.