Кутин перешел из «Спартака» в «Армавир»

«Армавир» на официальном сайте объявил о переходе из «Спартака» защитника Дениса Кутина. О сроках контракт с 24-летним футболистом не сообщается.

Сезон-2017/18 россиянин провел на правах аренды в «Тосно», в составе которого стал обладателем Кубка России.

Кутин – воспитанник футбольной школы «Чертаново». В «Спартак» он перебрался в 2010 году. За основную команду москвичей за все это время провел шесть матчей.