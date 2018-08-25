Кутин перешел из «Спартака» в «Армавир»

ну и хорошо. там будет постоянная игровая практика. раз в Спартаке не смог убедить тренерский штаб основной команды пусть попробует это сделать в другом клубе.
«Армавир» на официальном сайте объявил о переходе из «Спартака» защитника Дениса Кутина. О сроках контракт с 24-летним футболистом не сообщается.
Сезон-2017/18 россиянин провел на правах аренды в «Тосно», в составе которого стал обладателем Кубка России.
Кутин – воспитанник футбольной школы «Чертаново». В «Спартак» он перебрался в 2010 году. За основную команду москвичей за все это время провел шесть матчей.