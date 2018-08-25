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    Кутин перешел из «Спартака» в «Армавир»

    «Армавир» на официальном сайте объявил о переходе из «Спартака» защитника Дениса Кутина. О сроках контракт с 24-летним футболистом не сообщается.

    Сезон-2017/18 россиянин провел на правах аренды в «Тосно», в составе которого стал обладателем Кубка России.

    Кутин – воспитанник футбольной школы «Чертаново». В «Спартак» он перебрался в 2010 году. За основную команду москвичей за все это время провел шесть матчей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2018 12:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 августа 2018, 10:32

      ну и хорошо. там будет постоянная игровая практика. раз в Спартаке не смог убедить тренерский штаб основной команды пусть попробует это сделать в другом клубе.

      4
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 15:49

      Там можно будет понабраться опыта.

      3
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      Рейтинг: +24270

      DOCTOR PENALTY 25 августа 2018, 13:55

      Уже 24, надо играть, кроить и ждать чего-то нет смысла

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 25 августа 2018, 13:30

      Спартак видно продавая молодежь решил, что раз у нас не заигрывают то нечего по арендам мариновать и пусть попробуют свои силы в других клубах. Удачи ему и футболисту который займет его место в Спартаке2 или резервистах основы

      1
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 25 августа 2018, 13:17

      Надо же когда начинать повышать свой уровень.

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 25 августа 2018, 12:27

      Ну и правильно сделал.

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