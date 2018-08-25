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    Каррера: «На данный момент играет Максименко. Точка»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 5-го тура чемпионата России с московским «Динамо». Специалист подчеркнул, что место в воротах красно-белых займет Александр Максименко.

    – Евгений Луценко сказал, что «Динамо» будет давить на молодого Максименко. Нет желания поставить в связи с этим опытного Реброва?

    – Нет. На данный момент играет Максименко. Точка. Я не буду менять к нему отношение в зависимости от того, молод он или нет.

    – В прошлом сезоне «Динамо» не пустило «Спартак» в Лигу чемпионов. В связи с этим особенный настрой?

    – Прошлый сезон был в прошлом. Безусловно, дерби – это всегда особенный матч. В таких играх фаворитов нет. Не думаю, что «Динамо» стало слабее по сравнению с прошлым сезоном. Эта команда еще не проиграла ни разу, а последний матч выиграла 3:0.

    Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет сегодня на «Открытие Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.08.2018 08:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 25 августа 2018, 17:45

      Всё по делу.Максименко на данный момент заслуживает право быть номером один.Каррере лучше видно кто и как готов к матчам.Посему и выбор таков.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 11:28

      Решение правильное.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 25 августа 2018, 11:22

      Как всегда.
      Нейтрально и корректно.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 25 августа 2018, 10:43

      Решает тренер . И решение верное .

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 августа 2018, 09:50

      верно, зачем отступать от выбранного из-за незначительных обстоятельств. Максименко выглядит вполне уверенно в большинстве эпизодов.

      8
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 25 августа 2018, 08:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Даешь Максименко три плюхи.

      -4
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Фотон 25 августа 2018, 09:47

      Он только в рот тебе может дать.)))

      8
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