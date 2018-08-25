Каррера: «На данный момент играет Максименко. Точка»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 5-го тура чемпионата России с московским «Динамо». Специалист подчеркнул, что место в воротах красно-белых займет Александр Максименко.

– Евгений Луценко сказал, что «Динамо» будет давить на молодого Максименко. Нет желания поставить в связи с этим опытного Реброва?

– Нет. На данный момент играет Максименко. Точка. Я не буду менять к нему отношение в зависимости от того, молод он или нет.

– В прошлом сезоне «Динамо» не пустило «Спартак» в Лигу чемпионов. В связи с этим особенный настрой?

– Прошлый сезон был в прошлом. Безусловно, дерби – это всегда особенный матч. В таких играх фаворитов нет. Не думаю, что «Динамо» стало слабее по сравнению с прошлым сезоном. Эта команда еще не проиграла ни разу, а последний матч выиграла 3:0.

Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет сегодня на «Открытие Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.