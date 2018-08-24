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    «Легия»: «ЦСКА – не единственный, кто интересуется Шиманьски. Но предложения в 7 миллионов мы не получали»

    В «Легии» прокомментировали информацию об интересе ЦСКА к атакующему полузащитнику клуба Себастьяну Шиманьски.

    Ранее сообщалось, что москвичи готовы заплатить за 19-летнего футболиста 7 миллионов евро.

    «Это выглядит красиво, но пока мы не получали предложений на такую сумму по Шиманьски, хотя переговоры о его трансфере продолжаются.

    ЦСКА – не единственный клуб, который интересуется Себастьяном», – сообщает портал Onet.pl со ссылкой на источник в варшавском клубе.

    Шиманьски выступает за основную команду «Легии» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне он провел девять матчей, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2018 12:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 августа 2018, 19:56

      и это польское яблоко/огрызок/ они хотят за 7 лямов продать?????? с 2016 играет 9 матчей 0 рез. сейчас то 2018 й гоните на 3 буквы панов

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 24 августа 2018, 15:57

      Цену набивают поляки))) Я думаю ближе к закрытию ТО обо всем договорятся

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 августа 2018, 14:08

      Атакующий полузащитник и не отметился результативными действиями
      и кому он нужен, да еще за 7 млн.

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 24 августа 2018, 13:51

      Ерунда.

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 24 августа 2018, 12:49

      Пшеки цену набивают.

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      Рейтинг: +2287

      Vickont 24 августа 2018, 12:31

      Ну как же так, "Легия"? Об этом уже знают "бомбардир" и еще n-желтушных сайтов, а вы с ЦСКА не в курсе...

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