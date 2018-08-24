«Легия»: «ЦСКА – не единственный, кто интересуется Шиманьски. Но предложения в 7 миллионов мы не получали»

В «Легии» прокомментировали информацию об интересе ЦСКА к атакующему полузащитнику клуба Себастьяну Шиманьски.

Ранее сообщалось, что москвичи готовы заплатить за 19-летнего футболиста 7 миллионов евро.

«Это выглядит красиво, но пока мы не получали предложений на такую сумму по Шиманьски, хотя переговоры о его трансфере продолжаются.

ЦСКА – не единственный клуб, который интересуется Себастьяном», – сообщает портал Onet.pl со ссылкой на источник в варшавском клубе.

Шиманьски выступает за основную команду «Легии» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне он провел девять матчей, не отметившись результативными действиями.