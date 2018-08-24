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    «Нант» представил новичка команды Лимбомбе с помощью портрета на песке

    «Нант» представил новичка команды форварда Энтони Лимбомбе. Сделано это было в необычной форме.

    Портрет футболиста сборной Бельгии, контракт с которым заключен до лета 2023 года, был изображен художником на песке. Огромный рисунок сопровождает надпись «Добро пожаловать, Энтони».

    В прошлом сезоне 23-летний футболист провел 39 матчей во всех турнирах за «Брюгге», забив в них шесть голов и отдав семь результативных передач.

    Источник: ФК «Нант»

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    24.08.2018 10:53
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