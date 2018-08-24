«Нант» представил новичка команды Лимбомбе с помощью портрета на песке

«Нант» представил новичка команды форварда Энтони Лимбомбе. Сделано это было в необычной форме.

Портрет футболиста сборной Бельгии, контракт с которым заключен до лета 2023 года, был изображен художником на песке. Огромный рисунок сопровождает надпись «Добро пожаловать, Энтони».

В прошлом сезоне 23-летний футболист провел 39 матчей во всех турнирах за «Брюгге», забив в них шесть голов и отдав семь результативных передач.