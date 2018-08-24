«Нант» представил новичка команды Лимбомбе с помощью портрета на песке

«Нант» представил новичка команды форварда Энтони Лимбомбе. Сделано это было в необычной форме.
Портрет футболиста сборной Бельгии, контракт с которым заключен до лета 2023 года, был изображен художником на песке. Огромный рисунок сопровождает надпись «Добро пожаловать, Энтони».
В прошлом сезоне 23-летний футболист провел 39 матчей во всех турнирах за «Брюгге», забив в них шесть голов и отдав семь результативных передач.
— FC Nantes (@FCNantes) 23 августа 2018 г.
Il débarque sans vague sur la côte Ouest... pic.twitter.com/N7BfmL1dAm