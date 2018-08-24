Нападающий «Динамо» Луценко: «Будем давить на молодого вратаря «Спартака»

Нападающий «Динамо» Евгений Луценко рассказал за счет чего его команда способна обыграть «Спартак» в предстоящей встрече.

Матч пятого тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» состоится в субботу, 25 августа, в 19:00 по московскому времени.

– В чем слабость нынешнего «Спартака»?

– Я пристально за красно-белыми не следил. Бросается в глаза, что в первых четырех турах они ни разу не пропустили. Значит, в защите все порядке. Нам будет непросто впереди. Но это я скорее говорю о преимуществах соперника.

– Молодость Максименко, пока еще недостаточный его опыт – определенный плюс для бело-голубых?

– Думаю, мы обязательно обратим внимание на данный аспект при подготовке. Будем давить на молодого вратаря. Скорее всего, полузащитники станут чаще бить с дальней и средней дистанций.