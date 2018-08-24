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  • Нападающий «Динамо» Луценко: «Будем давить на молодого вратаря «Спартака»

Нападающий «Динамо» Луценко: «Будем давить на молодого вратаря «Спартака»

24 августа 2018, 07:54
22

Нападающий «Динамо» Евгений Луценко рассказал за счет чего его команда способна обыграть «Спартак» в предстоящей встрече.

Матч пятого тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» состоится в субботу, 25 августа, в 19:00 по московскому времени.

– В чем слабость нынешнего «Спартака»?

– Я пристально за красно-белыми не следил. Бросается в глаза, что в первых четырех турах они ни разу не пропустили. Значит, в защите все порядке. Нам будет непросто впереди. Но это я скорее говорю о преимуществах соперника.

– Молодость Максименко, пока еще недостаточный его опыт – определенный плюс для бело-голубых?

– Думаю, мы обязательно обратим внимание на данный аспект при подготовке. Будем давить на молодого вратаря. Скорее всего, полузащитники станут чаще бить с дальней и средней дистанций.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Луценко Евгений Максименко Александр
Комментарии (22)
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Добрый Бобер
1535087544
Прям с центра бейте!
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Bandit7
1535087846
3-0 вас днари уделают
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piligrim1986
1535088273
смотри, как бы клапанок от давления не сорвало
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giluxa1963
1535088700
нечего судья постарается пару красных динамке даст а не поможет то и пенку поставит
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Nik SM
1535089167
Самая ничтожная команда Москвы это Динамо. Просто дно...
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FanatSerj
1535092937
Это Спартак в РПЛ не пропускает где все прикормлено, а как все по честному то трешка от ПАОКа зашла на ура ))
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OfaZavr
1535097466
Максименко пусть и молодой но действует уверенно во многих эпизодах, не думаю что ваше давление создаст для него большие трудности.
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zigbert
1535101779
Психологическое давление уже началось.
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VVM1964
1535102102
А давилка то выросла ?
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Мары
1535116486
Не стесняйтесь.Прям от ворот до ворот фигачьте.Максименко такой глюпый, что будет мячики просто перенаправлять в свои ворота.Его хлебом не корми, дай только самому себе забить.Голеодором наверно мечтает быть.
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