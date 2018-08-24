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    Нападающий «Динамо» Луценко: «Будем давить на молодого вратаря «Спартака»

    Нападающий «Динамо» Евгений Луценко рассказал за счет чего его команда способна обыграть «Спартак» в предстоящей встрече.

    Матч пятого тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» состоится в субботу, 25 августа, в 19:00 по московскому времени.

    – В чем слабость нынешнего «Спартака»?

    – Я пристально за красно-белыми не следил. Бросается в глаза, что в первых четырех турах они ни разу не пропустили. Значит, в защите все порядке. Нам будет непросто впереди. Но это я скорее говорю о преимуществах соперника.

    – Молодость Максименко, пока еще недостаточный его опыт – определенный плюс для бело-голубых?

    – Думаю, мы обязательно обратим внимание на данный аспект при подготовке. Будем давить на молодого вратаря. Скорее всего, полузащитники станут чаще бить с дальней и средней дистанций.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.08.2018 07:54
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +70

      sammi91 25 августа 2018, 19:43

      на писюн себе надавите,дебилы)

      дофига в себя поверили)))

      0
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      Рейтинг: +449

      Сенситив 24 августа 2018, 21:23

      ...полузащитники станут чаще бить...прямо человеконенавистнический призыв, а админы не банят, ау!...))

      1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 24 августа 2018, 16:34

      А на Шунина и давить не нужно, сам замертво падает от детских хлопушеК.))))

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 августа 2018, 16:14

      Не стесняйтесь.Прям от ворот до ворот фигачьте.Максименко такой глюпый, что будет мячики просто перенаправлять в свои ворота.Его хлебом не корми, дай только самому себе забить.Голеодором наверно мечтает быть.

      3
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 24 августа 2018, 15:36

      Даже давить не нужно. Максименко сам от страха в штаны наложит и будет ошибаться. Вспомните хотя бы его первый матч в Лиге чемпионов.

      1
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 24 августа 2018, 12:09

      Психологическое давление уже началось.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 августа 2018, 10:57

      Максименко пусть и молодой но действует уверенно во многих эпизодах, не думаю что ваше давление создаст для него большие трудности.

      5
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 24 августа 2018, 09:42

      Это Спартак в РПЛ не пропускает где все прикормлено, а как все по честному то трешка от ПАОКа зашла на ура ))

      0
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      Рейтинг: +103

      никорос 24 августа 2018, 09:03

      я думаю спартак вынесет динамо в одну калитку

      3
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      Рейтинг: +107

      Nik SM 24 августа 2018, 08:39

      Самая ничтожная команда Москвы это Динамо. Просто дно...

      1
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