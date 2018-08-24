Нападающий «Сент-Этьена» Берич не захотел переходить в «Рубин»

БРЕД, РУБИН ПОКУПАТЬ НЕ КОГО НЕ МОЖЕТ!! хватит уже придумывать может???
то жоау мариу за 18 млн то этого не поняного игрока, кого еще будете в рубин подписывать? Дибалу, месси, Бензема??
Нападающий «Сент-Этьена» Роберт Берич мог этим летом перебраться в российскую Премьер-лигу, сообщает Peuple-vert.
В услугах 27-летнего футболиста сборной Словении был заинтересован «Рубин». Ранее он отклонил вариант перехода в киевское «Динамо».
Украинская сторона не смогла согласовать сумму трансфера с «Сент-Этьеном». Киевляне предлагали за форварда 2,5 миллиона евро, а французы оценили своего игрока в 5 миллионов.