Нападающий «Сент-Этьена» Берич не захотел переходить в «Рубин»

Нападающий «Сент-Этьена» Роберт Берич мог этим летом перебраться в российскую Премьер-лигу, сообщает Peuple-vert.

В услугах 27-летнего футболиста сборной Словении был заинтересован «Рубин». Ранее он отклонил вариант перехода в киевское «Динамо».

Украинская сторона не смогла согласовать сумму трансфера с «Сент-Этьеном». Киевляне предлагали за форварда 2,5 миллиона евро, а французы оценили своего игрока в 5 миллионов.