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    Нападающий «Сент-Этьена» Берич не захотел переходить в «Рубин»

    Нападающий «Сент-Этьена» Роберт Берич мог этим летом перебраться в российскую Премьер-лигу, сообщает Peuple-vert.

    В услугах 27-летнего футболиста сборной Словении был заинтересован «Рубин». Ранее он отклонил вариант перехода в киевское «Динамо».

    Украинская сторона не смогла согласовать сумму трансфера с «Сент-Этьеном». Киевляне предлагали за форварда 2,5 миллиона евро, а французы оценили своего игрока в 5 миллионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2018 07:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +380

      Гуус 24 августа 2018, 11:19

      БРЕД, РУБИН ПОКУПАТЬ НЕ КОГО НЕ МОЖЕТ!! хватит уже придумывать может???
      то жоау мариу за 18 млн то этого не поняного игрока, кого еще будете в рубин подписывать? Дибалу, месси, Бензема??

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    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 24 августа 2018, 10:43

      ...Я согласен и на 2 млн.

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 24 августа 2018, 08:06

      5 миллионов, 2.5 милллиона. Почему я не пошел в футболисты

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