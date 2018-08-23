Защитник «Рейнджерс» Голдсон: «Уфе» будет сложно соответствовать нашему темпу»

Защитник «Рейнджерс» Коннор Голдсон поделился ожиданиями от первого матча четвертого раунда квалификации Лиги Европы против «Уфы». Игрок пообещал высокий темп.

«Остался один этап до группы. Дома мы продемонстрируем высокий темп, которому россиянам будет сложно соответствовать. Будем следовать привычной тактике», – сказал британец.

Игра начнется в 21:45 по Москве.