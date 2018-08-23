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    Защитник «Рейнджерс» Голдсон: «Уфе» будет сложно соответствовать нашему темпу»

    Защитник «Рейнджерс» Коннор Голдсон поделился ожиданиями от первого матча четвертого раунда квалификации Лиги Европы против «Уфы». Игрок пообещал высокий темп.

    «Остался один этап до группы. Дома мы продемонстрируем высокий темп, которому россиянам будет сложно соответствовать. Будем следовать привычной тактике», – сказал британец.

    Игра начнется в 21:45 по Москве.

    Источник: ФК «Рейнджерс»

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    23.08.2018 01:08
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1271

      Sky Spartak 23 августа 2018, 18:33

      Уфе и не надо будет ввязываться в высокий темп.Спокойненько.. 1-0 в гостях выиграть и славненько )) Рэинджерс играют то так себе. одни закидушки.

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 17:45

      Для Уфы важно не пропустить быстрый гол. Своим высказыванием Голдсон хочет психологически надавить на Уфу.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 августа 2018, 14:19

      Так Уфа и не будет за вами бегать, станет вся в штрафной и будет отбиваться ))
      Вон она уже и так умаялась за всеми бегать.

      1
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      Рейтинг: +160

      Varnes 23 августа 2018, 13:59

      Знаем, знаем, что у Ренджерс темп в чемпионате повеселей будет. Но нашим тоже есть что продемонстрировать. Удачи Уфа!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 августа 2018, 10:44

      до игры можно говорить все что угодно а на поле бывает совсем по другому. только игра покажет, надеюсь Уфа преподнесет им сюрприз.

      4
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      Рейтинг: +929

      ДСА 23 августа 2018, 08:31

      Будут играть: Бей-беги.

      1
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 23 августа 2018, 08:17

      "Уфе" не привыкать и счёта 0:3 они не боятся! О такой клуб можно и зубы сломать!

      2
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 23 августа 2018, 08:07

      это вам будет трудно играть в футбол уфы))))

      4
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 23 августа 2018, 05:57

      А мастерство-то есть для высокого темпа ?

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 23 августа 2018, 01:30

      Как всегда: напыщенные и высокомерные британцы! Надеюсь Уфа сыграет спокойно, без фатальных ошибок и дисциплинированно.
      Россия - вперёд!!!

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