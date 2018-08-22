«Ростов» избежал наказания за пронос ковра на стадион

«Ростов» не будет наказан за пронос одним из болельщиков ковра на матч 4-го тура чемпионата России против «Енисея» (4:0). Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Напомним, что ковер демонстрировался болельщиком после голов донской команды. Эти эпизоды попали в телевизионную трансляцию.

После матча «Ростов» создал четвертый комплект формы, выполненный в расцветке ковра.

Главный мем недели – ковер. С ним фотографируется Карпин, а «Ростов» выпустит форму