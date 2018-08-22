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    «Ростов» избежал наказания за пронос ковра на стадион

    «Ростов» не будет наказан за пронос одним из болельщиков ковра на матч 4-го тура чемпионата России против «Енисея» (4:0). Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    Напомним, что ковер демонстрировался болельщиком после голов донской команды. Эти эпизоды попали в телевизионную трансляцию.

    После матча «Ростов» создал четвертый комплект формы, выполненный в расцветке ковра.

    Главный мем недели – ковер. С ним фотографируется Карпин, а «Ростов» выпустит форму

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2018 15:33
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 23 августа 2018, 14:23

      КДК намекнуло что скоро будут и за пледы в холодную погоду штрафовать

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 13:51

      Может ковры теперь запретить продавать?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 23 августа 2018, 10:13

      Какие строгие законы у нас для трудящихся с коврами.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 22 августа 2018, 19:38

      Что за бред))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 августа 2018, 19:00

      если этого болельщика на досмотре спокойно пропустили с ковром то потом и не должны за это тем более клуб наказывать.

      4
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 22 августа 2018, 16:29

      Просто БРЕД !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 22 августа 2018, 16:08

      По улицам комод водили...На следующую игру ждем ведра с донскими раками!

      2
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 22 августа 2018, 16:02

      Вот если бы он принёс шифоньер или бабушкин комод , тогда бы да ,наверно , можно было бы и штрафонуть ))

      7
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 22 августа 2018, 16:00

      Ковёр - угроза безопасности!!!
      И проявление наглости. Для ясности.

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 22 августа 2018, 15:48

      высосали новость из пальца, понятно что штрафа нет так как и не предполагался.
      Новость из категории "что у бабушки нету уя", ваш КО.

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