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    «МЮ» после ухода Фергюсона потратил на трансферы 774,53 миллиона

    Руководство «Манчестер Юнайтед» за последние 5 лет потратило на трансферном рынке 774,53 миллиона фунтов стерлингов.

    Данный подсчет ведется с момента ухода Алекса Фергюсона с поста главного тренера в 2013 году. С того момента самыми дорогими покупками английского клуба стали Поль Погба (94,5 миллиона фунтов), Ромелу Лукаку (76,2 миллиона фунтов) и Анхель Ди Мария (67,5 миллиона фунтов).

    Всего за это время с командой поработали три главных тренера: Дэвид Мойес, Луи ван Гаал и Жозе Моуринью.

    Источник: Skysports

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    22.08.2018 07:30
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 11:38

      Тренерская чехарда еще ни к чему хорошему не приводила.

      3
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 22 августа 2018, 23:12

      А воз и ныне там...Из этих трансферов большую сумму денег потратил переводчик.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +475

      sandutzu 22 августа 2018, 12:04

      я не понимаю почему никто не говорит про Гилла? Он ушел вместе с САФом, и после него начались приглашение непонятных игроков по непонятным суммам

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 22 августа 2018, 11:57

      Сколько не трать и не вкладывай-Мауру все равно мало.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 августа 2018, 11:22

      потраченные огромные средства пока не оправдываются.

      4
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 22 августа 2018, 10:09

      Новость как факт, и не более. С 2013 года рынок так изменился, особенно в АПЛ и из-за АПЛ, что данная цифра не выглядит заоблачной.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2888

      absent32 22 августа 2018, 09:56

      ...и все бестолку!!!

      1
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      Рейтинг: +267

      Dos_Santos 22 августа 2018, 08:56

      Ферги и оставил после себя кучку старичков, без надежды на кикие-то перспективы. Команда нуждалась в обновлении. Другое дело что столько денег потрачено бездарно. На Ферги, я лично, зол, потому что он почти не задействовал молодежь в основе. Только в кубковых матчах у них был шанс. Так что спасибо Луи Ван Галу, за открытие миру Джесси, Маркуса, Тимоти, Акселя и Скотта! Есть еще порох в пороховницах! (И я не про деньги))

      2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Dos_Santos 22 августа 2018, 09:08

      Тимоти это который песни поет??? Аксель который за боруссию Д забил первый гол???? а скотт кто такой??? ты емеешь ввиду этих парней?)))) если нет то кого тогда, где они???

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Павел Буре 22 августа 2018, 09:25

      смешной этот парень Dos_Santos

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Dos_Santos 22 августа 2018, 09:44

      тут дело в руководстве нужно было приглашать тренера под перестройку который умеет это делать Мойес был сыр да и денег особо не выделели Ван Гал на 2 год работы стал что то показывать и кубок выйгал может еще год в лч вывел кто знает

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Dos_Santos 22 августа 2018, 09:45

      а сколько Ферги за 25 лет игроков открыл

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      Рейтинг: +267

      Dos_Santos > Павел Буре 22 августа 2018, 12:26

      Кто знает, тот поймет о ком я. Для других: Лингард, Решфорд, Фосу-Менса, Туанзэбе, Мактоминэй, соответственно. При Ван Гале они отлично себя показали, идеально вписавшись в его схему. А вот покупки типа Дэпая, Блинда, Дармиана, Линделефа... у меня только депрессию вызывают

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 22 августа 2018, 08:53

      Тупой мешок...)))

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 22 августа 2018, 08:36

      И в целом всё без особого толка.

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