«МЮ» после ухода Фергюсона потратил на трансферы 774,53 миллиона

Руководство «Манчестер Юнайтед» за последние 5 лет потратило на трансферном рынке 774,53 миллиона фунтов стерлингов.

Данный подсчет ведется с момента ухода Алекса Фергюсона с поста главного тренера в 2013 году. С того момента самыми дорогими покупками английского клуба стали Поль Погба (94,5 миллиона фунтов), Ромелу Лукаку (76,2 миллиона фунтов) и Анхель Ди Мария (67,5 миллиона фунтов).

Всего за это время с командой поработали три главных тренера: Дэвид Мойес, Луи ван Гаал и Жозе Моуринью.