Пьянич продлил контракт с «Ювентусом». Боснийцем интересовался «Реал»

З.п. 2.5 млн.? Честно говоря, как то смешно звучит для такого игрока в таком клубе.
Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич продлил контракт с туринским клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2023 года.
По неофициальным данным, зарплата 28-летнего боснийца вырастет до 2,5 миллионов евро. Игроком интересовался «Реал».
В нынешнем сезоне Пьнич провел в Серии А один матч и не отметился результативными действиями. В прошлом – забил пять голов и отдал восемь результативных передач в 28 играх.
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— JuventusFC (@juventusfc) 21 августа 2018 г.