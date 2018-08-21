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    Пьянич продлил контракт с «Ювентусом». Боснийцем интересовался «Реал»

    Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич продлил контракт с туринским клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2023 года.

    По неофициальным данным, зарплата 28-летнего боснийца вырастет до 2,5 миллионов евро. Игроком интересовался «Реал».

    В нынешнем сезоне Пьнич провел в Серии А один матч и не отметился результативными действиями. В прошлом – забил пять голов и отдал восемь результативных передач в 28 играх.

    Источник: ФК «Ювентус»

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    21.08.2018 20:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 22 августа 2018, 00:41

      З.п. 2.5 млн.? Честно говоря, как то смешно звучит для такого игрока в таком клубе.

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Kybik-Pybik 22 августа 2018, 10:21

      А ты бомбе больше верь. Не до 2.5, а на 2.5. Было 4.5, а станет 7.

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      Рейтинг: +1893

      isco2307 21 августа 2018, 22:30

      перес не купив би його

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      Рейтинг: +100737

      zigbert 21 августа 2018, 20:43

      Вот и хорошо.

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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 21 августа 2018, 20:22

      еще одна тема перехода закрыта.ровно,спокойно и без неожиданностей.

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