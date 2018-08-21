Пьянич продлил контракт с «Ювентусом». Боснийцем интересовался «Реал»

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич продлил контракт с туринским клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2023 года.

По неофициальным данным, зарплата 28-летнего боснийца вырастет до 2,5 миллионов евро. Игроком интересовался «Реал».

В нынешнем сезоне Пьнич провел в Серии А один матч и не отметился результативными действиями. В прошлом – забил пять голов и отдал восемь результативных передач в 28 играх.