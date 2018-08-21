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    Спаллетти заплатит 10 тысяч штрафа за оскорбление судьи матча с «Сассуоло»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти оштрафован на 10 тысяч евро за оскорбление главного арбитра матча первого тура Серии А с «Сассуоло» (0:1) Маурицио Мариани.

    После игры специалист произнес в адрес судьи серьезные оскорбительные слова. Помимо денежного штрафа Спаллетти получил официальное предупреждение.

    Это поражение от «Сассуоло» стало для «Интера» четвертым подряд в личных встречах.

    Источник: Football Italia

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    21.08.2018 17:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 21 августа 2018, 19:27

      Падаждите!!! Что за фейк??? Нам главсюдья Егоров и товаристь Черданцев , буквально вчера утверждали, что мяч попал в руку туляку, а не в корпус, пеналя не было и самое главное что в эвропах судей не осуждают. Так это все оказывается, мягко говоря, не правда??? Так там оказывается продажных судей тоже матом кроют!?!?!
      Вот это даааа..... Так что ж тогда в этом случае тут не правда? То ли Спалетти судью не ругал и штраф ему для профилактики, то ли Егоров с Черданцевым 3,14ят

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