Спаллетти заплатит 10 тысяч штрафа за оскорбление судьи матча с «Сассуоло»

Падаждите!!! Что за фейк??? Нам главсюдья Егоров и товаристь Черданцев , буквально вчера утверждали, что мяч попал в руку туляку, а не в корпус, пеналя не было и самое главное что в эвропах судей не осуждают. Так это все оказывается, мягко говоря, не правда??? Так там оказывается продажных судей тоже матом кроют!?!?!
Вот это даааа..... Так что ж тогда в этом случае тут не правда? То ли Спалетти судью не ругал и штраф ему для профилактики, то ли Егоров с Черданцевым 3,14ят
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти оштрафован на 10 тысяч евро за оскорбление главного арбитра матча первого тура Серии А с «Сассуоло» (0:1) Маурицио Мариани.
После игры специалист произнес в адрес судьи серьезные оскорбительные слова. Помимо денежного штрафа Спаллетти получил официальное предупреждение.
Это поражение от «Сассуоло» стало для «Интера» четвертым подряд в личных встречах.