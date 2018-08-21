Спаллетти заплатит 10 тысяч штрафа за оскорбление судьи матча с «Сассуоло»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти оштрафован на 10 тысяч евро за оскорбление главного арбитра матча первого тура Серии А с «Сассуоло» (0:1) Маурицио Мариани.

После игры специалист произнес в адрес судьи серьезные оскорбительные слова. Помимо денежного штрафа Спаллетти получил официальное предупреждение.

Это поражение от «Сассуоло» стало для «Интера» четвертым подряд в личных встречах.