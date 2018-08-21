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    Максименко: «Место в основе «Спартака»? Это мой уровень, он мне по силам»

    Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился мнением о своих шансах стать основным голкипером команды.

    «Есть ли в планах потеснить Селихова в качестве основного вратаря «Спартака»? Все постепенно. Решение за тренерским штабом. Мое дело – тренироваться на 200 процентов. Как будет, так будет.

    Можно сказать, с каждой игрой я адаптируюсь к этому уровню. Сейчас, к четвертой-пятой игре, я осознал, что это мой уровень, он мне по силам. Конечно, я задумывался, смогу ли. Сейчас все сомнения уходят», – сказал Максименко.

    Максименко: «Я мясной. Оказаться в ЦСКА или «Зените» – это страшный сон»

    Источник: Sport24

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    21.08.2018 01:40
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 21 августа 2018, 20:16

      пусть парень растёт. Будет достойная конкуренция в сборной. А то когда писали про разных там Крицюков, Гильерме и Лодыгиных(да,да,было и такое..)становилось обидно..

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 21 августа 2018, 19:19

      Или уровень Спартака так низко упал, или от скромности парень "не умрет"!

      2
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 21 августа 2018, 18:30

      Давай Сашка, прорывайся в сборную . А то нога уже старая. ))) Можете мне не ставить много плюсов я не люблю МоскваПитерские команды. Я просто поддерживаю всех молодых русских ребят. И тренеров.

      3
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 21 августа 2018, 13:45

      чо то газанул,уверенность хорошо,но не в таком высказывании

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      Рейтинг: +1099

      exreporter 21 августа 2018, 13:05

      харизматичный парень. не сломается после неудач, которые были и будут еще точно, тогда далеко пойдет. До сборной.

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      Рейтинг: +100737

      zigbert 21 августа 2018, 12:31

      Мастерства пока еще не набрал ,но больше всего подкупает его уверенность в игре.

      6
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 21 августа 2018, 10:48

      Александр Максименко прошел вратарскую огранку в спартаковской академии и ЗАСВЕРКАЛ новыми вратарскими красками классного стража ворот.
      Молодец Ринат Дасаев!
      Нашел вратарский алмаз среди многих желающих!
      РАЗГЛЯДЕЛ, не проглядел и как в воду смотрел.
      Благодарим Рината за отеческую заботу о подрастающем спартаковском футбольном поколении.
      Некоторые становятся мастерами своего вратарского дела и с честью выступают за свой клуб.
      Мне Александр Максименко тоже очень понравился.
      Отличная ВРАТАРСКАЯ школа Рината Дасаева.
      Равнение на Александра Максименко!
      Вперёд Александр!
      Выше ЗНАМЯ российского и спартаковского ФУТБОЛА! Ура!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 августа 2018, 10:41

      молодец парень, удачи и дальнейшего прогресса. но лучше бы не раздавать эти интервью чтобы не сбивали с толку молодого игрока как они хорошо умеют.

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      Рейтинг: +5072

      Т34 21 августа 2018, 10:00

      Одно то, что Максименко уже играет в основе Спартака, говорит, о том что у него есть потенциал. Ему 20 лет, все впереди. Первые четыре игры на 0. Ошибку с греками можно отнести на волнение, играть впервые в таком ответственном матче не так-то просто. Ошибки у голкиперов были, есть и будут. Не ошибается тот, кто не играет. Поэтому судить сейчас о Максименко, как о состоявшемся вратаре еще рано, но то, что он на правильном пути не вызывает сомнения.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 21 августа 2018, 09:43

      ну а если в целом, то хорошо, что дают играть молодым - он, Тимофеев, Ломовицкий, Рассказов...если их чаще выпускать и еще кого-нибудь, то я лично не особо буду уделять внимание результатам.

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