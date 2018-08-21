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  • Максименко: «Место в основе «Спартака»? Это мой уровень, он мне по силам»

Максименко: «Место в основе «Спартака»? Это мой уровень, он мне по силам»

21 августа 2018, 01:40
25

Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился мнением о своих шансах стать основным голкипером команды.

«Есть ли в планах потеснить Селихова в качестве основного вратаря «Спартака»? Все постепенно. Решение за тренерским штабом. Мое дело – тренироваться на 200 процентов. Как будет, так будет.

Можно сказать, с каждой игрой я адаптируюсь к этому уровню. Сейчас, к четвертой-пятой игре, я осознал, что это мой уровень, он мне по силам. Конечно, я задумывался, смогу ли. Сейчас все сомнения уходят», – сказал Максименко.

Максименко: «Я мясной. Оказаться в ЦСКА или «Зените» – это страшный сон»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр
Комментарии (25)
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Мары
1534808783
По меньше болтай, побольше делай.
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dendiesel
1534821802
С Селиховым будет тяжело бороться за место в составе! Желаю удачи!! Ещё молод, всё впереди!
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Retiremen_VMF
1534823328
Хороший воротник, вырастет в мастера. Одно плохо, надо научится уважать соперника и выбивать мяч с задержкой в пределах разумного, а не доводить до бутылок в свою сторону.
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oyabun
1534826489
По моему разумению, сейчас Максименко похвалы раздают больше авансом. У него еще и не было таких жестких игр, где пришлось бы проявить все свои умения в полной мере. Для меня этот вратать пока еще загадка. И если бы прямо сейчас встал вопрос Селихов или Максименко, однозначно поставил бы в ворота проверенного Селихова.
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derrik2000
1534832855
Ну, нравится мне Максименко, что бы не говорили! Своей по-хорошему наглостью нравится. Своим непризнанием дутых авторитетов напоминает молодого Акинфеева. При соответствующем отношением к делу скоро получится вратарь № 1 сборной.
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Т34
1534834831
Одно то, что Максименко уже играет в основе Спартака, говорит, о том что у него есть потенциал. Ему 20 лет, все впереди. Первые четыре игры на 0. Ошибку с греками можно отнести на волнение, играть впервые в таком ответственном матче не так-то просто. Ошибки у голкиперов были, есть и будут. Не ошибается тот, кто не играет. Поэтому судить сейчас о Максименко, как о состоявшемся вратаре еще рано, но то, что он на правильном пути не вызывает сомнения.
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OfaZavr
1534837307
молодец парень, удачи и дальнейшего прогресса. но лучше бы не раздавать эти интервью чтобы не сбивали с толку молодого игрока как они хорошо умеют.
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zigbert
1534843877
Мастерства пока еще не набрал ,но больше всего подкупает его уверенность в игре.
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VVM1964
1534848539
По моему , еще очень рано делать выводы , а тем более петь хвалу .
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РМЗ
1534865423
Давай Сашка, прорывайся в сборную . А то нога уже старая. ))) Можете мне не ставить много плюсов я не люблю МоскваПитерские команды. Я просто поддерживаю всех молодых русских ребят. И тренеров.
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