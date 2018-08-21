Максименко: «Место в основе «Спартака»? Это мой уровень, он мне по силам»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился мнением о своих шансах стать основным голкипером команды.

«Есть ли в планах потеснить Селихова в качестве основного вратаря «Спартака»? Все постепенно. Решение за тренерским штабом. Мое дело – тренироваться на 200 процентов. Как будет, так будет.

Можно сказать, с каждой игрой я адаптируюсь к этому уровню. Сейчас, к четвертой-пятой игре, я осознал, что это мой уровень, он мне по силам. Конечно, я задумывался, смогу ли. Сейчас все сомнения уходят», – сказал Максименко.

Максименко: «Я мясной. Оказаться в ЦСКА или «Зените» – это страшный сон»