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    Крыховяк – о Смолове: «Локомотиву» нужен такой эффективный нападающий»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился мнением об одноклубнике Федоре Смолове.

    «Как давно я знаю Смолова? Я много слышал о нем, но познакомился тут в «Локомотиве». Очень рад, что он присоединился к нам, команде был нужен такой эффективный мощный нападающий. Рад, что теперь мы в одной команде», – сказал Крыховяк.

    У «Локомотива» проблемы со Смоловым. Семин делает только хуже

    Источник: «Матч ТВ»

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    20.08.2018 19:51
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 августа 2018, 09:46

      с конца прошлого сезона и по настоящее время он не эффективный. и гарантий нет что он и в Локо снова станет таковым.

      4
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 21 августа 2018, 00:19

      Гирю приобрели -- намучаетесь с ним !!!

      4
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 21 августа 2018, 00:04

      эффективный?))

      3
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 20 августа 2018, 22:07

      Стиль игры Локомотива отличается от Краснодара. Смолов сейчас как бы не в своей "тарелке". Подойдет ли он под схему Локомотива ,покажет время.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 20 августа 2018, 21:16

      сложная ситуация... свистопляска с переходом игроков из клуба в клуб продолжается. Типа рыба ищет... А - in the end - победит тот, кто не продаётся и не предаёт. Армейский принцип.

      3
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      Рейтинг: +3120

      erma 20 августа 2018, 20:59

      Откуда он знает, что Смолов эффективен? Только старики теперь об этом помнят и слагают легенды...

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 августа 2018, 20:24

      Свою эффективность и полезность ему ещё предстоит доказывать игрой в "Локо". Ему надо встроиться в командную игру нового клуба, а пока он далёк от этого.

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 20 августа 2018, 20:20

      Заиграет Федя. Дайте хотя бы пас ему. Он же не должен у своих отбирать мяч....

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Retiremen_VMF 20 августа 2018, 21:35

      Так давали уже. Но Федя настолько ограниченный футболист, что ему нужно отпасовать мяч, как пушинку и чтобы вблизи 10 метров не было соперников. А сам он к сожалению ни обвести, ни протаранить оборону не может. Я сразу говорил, что в Локомотиве на него не будет играть вся команда, как это делали в Краснодаре. Нам нужен нападающий, но не такой.

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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 20 августа 2018, 20:09

      Вот в эффективности ему не занимать

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 20 августа 2018, 20:01

      Гжегож, это ты так издеваешься над нами?! Хочешь поддержать этого футболиста, сделай это один на один. Чтобы Смолов заиграл нужно чтобы вся команда работала только на него, а Локомотив так не играет. Теперь его даже на банку не посадишь, скажут заплатили 9 лямов, пусть играет.

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