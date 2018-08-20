Крыховяк – о Смолове: «Локомотиву» нужен такой эффективный нападающий»

с конца прошлого сезона и по настоящее время он не эффективный. и гарантий нет что он и в Локо снова станет таковым.
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился мнением об одноклубнике Федоре Смолове.
«Как давно я знаю Смолова? Я много слышал о нем, но познакомился тут в «Локомотиве». Очень рад, что он присоединился к нам, команде был нужен такой эффективный мощный нападающий. Рад, что теперь мы в одной команде», – сказал Крыховяк.
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