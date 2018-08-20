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    Щесны: «К сожалению, Роналду еще не забил за «Ювентус». Но скоро это случится»

    Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны поделился мнением об игре форварда Криштиану Роналду в матче 1-го тура Серии А против «Кьево» (3:2). Это был дебютный матч для португальца в лиге.

    «Роналду – отличный игрок, с ним «Ювентус» уже прибавил в игре. К сожалению, Криштиану не забил в дебютном матче, но скоро он забьет свой первый официальный мяч. Я уверен», – сказал Щесны.

    Странный дебют Роналду в «Ювентусе». Из-за португальца отменили гол

    Источник: Football Italia

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    20.08.2018 19:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 21 августа 2018, 19:31

      В Локо Федя тоже пока не забил, но его уже почти причислили к стану этих...

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