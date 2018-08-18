Глушаков: «Против «Краснодара» мы играли безобразно. Выиграли благодаря Максименко»

Денис сказал всё как и было.Спартаковцы сыграли максимум если на троечку с минусом...Если бы не молодой вратарь,то итог был бы плачевный...
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).
«Результат положительный, но играли безобразно. Мы не так планировали играть. Благодаря Максименко мы сегодня выиграли. Он во многих моментах спас. Хорошо отыграл парень», – сказал Глушаков.
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