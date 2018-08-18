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    Глушаков: «Против «Краснодара» мы играли безобразно. Выиграли благодаря Максименко»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

    «Результат положительный, но играли безобразно. Мы не так планировали играть. Благодаря Максименко мы сегодня выиграли. Он во многих моментах спас. Хорошо отыграл парень», – сказал Глушаков.

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    Источник: Rusfootball.info

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    18.08.2018 23:34
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 19 августа 2018, 18:40

      Денис сказал всё как и было.Спартаковцы сыграли максимум если на троечку с минусом...Если бы не молодой вратарь,то итог был бы плачевный...

      1
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 13:10

      Ошибок как всегда много ,но все же характер показали. Максименко просто молодец.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 августа 2018, 11:14

      ну я бы не сказал что безобразно, просто было много ошибок и мало мысли в игре. Максименко конечно хорошо отыграл и спас но выиграли благодаря Жиго и Зе Луишу. без их действий в лучшем случае была бы ничья.

      5
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 августа 2018, 10:01

      В игре с Краснодаром....? Вы уже 6 матчей провели и во всех были как мешки с говном!!!

      3
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      Рейтинг: +510

      Baggio1986 19 августа 2018, 09:12

      То атака была,защиты не было,теперь наоборот(((

      1
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      Рейтинг: +8027

      nik55 19 августа 2018, 08:25

      гнать тебя нужно вместе с Комбаровым и Промеса пора продавать

      3
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      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 > nik55 19 августа 2018, 10:42

      промеса никто из больших клубов не купит дураков нет.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 августа 2018, 02:19

      Да вообще хреново играли.
      Если б не Максименко, да хорошо разыгранный гол, вообще выделить не кого.
      Ну ещё Жиго с Джикией.Что остальные на поле делали, неведомо.

      8
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      Рейтинг: +1435

      moskowcity-petrv 19 августа 2018, 00:48

      Да!Максименко удивил конкретно!Вытащил Спартак в этом матче!

      5
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 19 августа 2018, 00:26

      А должны благодаря Глушакову. В этом и смысл.

      4
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      Рейтинг: +1256

      Dredd Judge 19 августа 2018, 00:17

      чудом отскачили

      3
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      Рейтинг: +837

      eleng > Dredd Judge 19 августа 2018, 09:11

      Точно, конкретный «отскач» или »отскак»

      1
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