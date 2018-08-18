Гончаренко: «У Влашича ничего серьезного, травму Щенникова еще будем оценивать»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против «Арсенала» (3:0).

«Стартовые пятнадцать минут – именно то, что хочется видеть в нашем исполнении. Но молодая команда нестабильна – не можем играть в таком режиме весь матч. В частности, мы могли бы лучше контролировать игру в большинстве.

Тем не менее прогресс заметен. Крупная победа радует. Три забитых мяча – очень хороший результат. Мне нравится коммуникация и ответственность, которая есть у наших молодых игроков. Надеюсь, будем еще прибавлять.

Травмы Щенникова и Влашича? У Николы ничего серьезного, просто судороги, а травму Щенникова еще будем оценивать», – сказал Гончаренко.

В ЦСКА опять травма. Защитников нет даже в запасе