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    Гончаренко: «У Влашича ничего серьезного, травму Щенникова еще будем оценивать»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против «Арсенала» (3:0).

    «Стартовые пятнадцать минут – именно то, что хочется видеть в нашем исполнении. Но молодая команда нестабильна – не можем играть в таком режиме весь матч. В частности, мы могли бы лучше контролировать игру в большинстве.

    Тем не менее прогресс заметен. Крупная победа радует. Три забитых мяча – очень хороший результат. Мне нравится коммуникация и ответственность, которая есть у наших молодых игроков. Надеюсь, будем еще прибавлять.

    Травмы Щенникова и Влашича? У Николы ничего серьезного, просто судороги, а травму Щенникова еще будем оценивать», – сказал Гончаренко.

    В ЦСКА опять травма. Защитников нет даже в запасе

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.08.2018 19:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +979

      directorpg 19 августа 2018, 01:22

      Главное без травм! Игра придет

      0
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 19 августа 2018, 00:36

      Быстрее восстанавливайтесь ребятки,а то и играть то не кому!! Да в запасе должны быть люди,которые могут усилить игру!!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 августа 2018, 20:59

      Всем игрокам здоровья! Так держать!!!

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