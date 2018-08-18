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    Пеле пожелал Роналду удачи в его первой игре за «Ювентус»

    Легендарный нападающий сборной Бразилии Пеле пожелал удачи нападающему Криштиану Роналду в его первой игре за туринский клуб.

    Португалец перешел в «старую синьору» этим летом из «Реала» за 112 миллионов евро.

    «Криштиану, удачи тебе в первой игре за «Ювентус». Сложись жизнь иначе, я бы тоже мог играть за «старую синьору». За ужином в 1961 году владелец FIAT предложил президенту «Сантоса» один миллион долларов за меня. Тем не менее, я играл только в полосках такого цвета!» – написал Пеле в инстаграме.

    Сегодня, 18 августа, в матче первого тура Серии А «Ювентус» встретится в гостях с «Кьево».

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    Источник: Instagram

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    18.08.2018 16:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +261

      salexeich 18 августа 2018, 22:01

      В 1973 году, ещё учась в 10 классе, прочитал книгу Игоря Фесуненко "Пеле, Гарринча, футбол..." И с тех пор влюбился в футбол, стал следить за матчами в нашей стране и за рубежом. Правда занимался лёгкой атлетикой. Но полное имя Пеле выучил наизусть и без запинки мог повторить Эдсон Арантес до Насименто Пеле.

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