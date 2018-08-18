Пеле пожелал Роналду удачи в его первой игре за «Ювентус»

Легендарный нападающий сборной Бразилии Пеле пожелал удачи нападающему Криштиану Роналду в его первой игре за туринский клуб.

Португалец перешел в «старую синьору» этим летом из «Реала» за 112 миллионов евро.

«Криштиану, удачи тебе в первой игре за «Ювентус». Сложись жизнь иначе, я бы тоже мог играть за «старую синьору». За ужином в 1961 году владелец FIAT предложил президенту «Сантоса» один миллион долларов за меня. Тем не менее, я играл только в полосках такого цвета!» – написал Пеле в инстаграме.

Сегодня, 18 августа, в матче первого тура Серии А «Ювентус» встретится в гостях с «Кьево».