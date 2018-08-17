«Спартак» был готов отпустить Промеса в «Милан», но итальянцы отказались от игрока

жаль что Милан отказался но понятно почему. Промесу нужно снова стараться изо всех сил чтобы всем сторонам было хорошо. а так и сам будет не нужен хорошим клубам в Европе и нам никакого проку.
Стала известна причина, почему атакующий игрок «Спартака» Квинси Промес не перешел в «Милан», несмотря на имеющуюся информацию о потенциальном трансфере.
Спартаковцы были готовы отпустить голландца в аренду, однако миланцы передумали приглашать футболиста и переключились на других кандидатов на усиление атаки.
Промес выступает в России с 2014 года.