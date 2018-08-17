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    «Спартак» был готов отпустить Промеса в «Милан», но итальянцы отказались от игрока

    Стала известна причина, почему атакующий игрок «Спартака» Квинси Промес не перешел в «Милан», несмотря на имеющуюся информацию о потенциальном трансфере.

    Спартаковцы были готовы отпустить голландца в аренду, однако миланцы передумали приглашать футболиста и переключились на других кандидатов на усиление атаки.

    Промес выступает в России с 2014 года.

    Источник: Football Italia

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    17.08.2018 22:06
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 августа 2018, 10:57

      жаль что Милан отказался но понятно почему. Промесу нужно снова стараться изо всех сил чтобы всем сторонам было хорошо. а так и сам будет не нужен хорошим клубам в Европе и нам никакого проку.

      2
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      Рейтинг: +2726

      a_who 18 августа 2018, 08:19

      Скис Промес... огонек пропал !

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > a_who 18 августа 2018, 08:34

      На Промеса перестали обращать даже внимание, не говоря
      уже о покупке в европейский клуб.

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 18 августа 2018, 08:14

      Поэтому и перестал упираться,-в Милан захотел,берёгся.А надо было,куриная голова,из кожи вон лезть,чтобы в Европе загалдели покупатели,стараясь перехватить тебя у Милана!

      1
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      Рейтинг: +33446

      oyabun 18 августа 2018, 08:02

      Ситуация, чем то похожая на Федора нашего Смолова. Оба резко ухудшили свои показатели, вот и результат. Хочется надеяться что спад в игре вышеназванных игроков всего лишь временный и они всё же вернутся на прежний уровень.

      4
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 18 августа 2018, 06:58

      такой Квинси. ни кому не нужен(((

      4
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 18 августа 2018, 06:44

      да он пешком по полю ходит, и сцена заломлена в хлам

      2
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 18 августа 2018, 04:55

      После таких результатов....

      4
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 18 августа 2018, 00:20

      Промес лучший в Спартаке,зачем его куда-то спихивать.

      1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 18 августа 2018, 00:02

      Вовремя опомнились ......

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      Рейтинг: +24268

      DOCTOR PENALTY 17 августа 2018, 23:49

      Если мозгов хватит, то этот отказ станет стимулом, будет стараться, по всему видно, что хочет в Европу свалить.

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