«Спартак» был готов отпустить Промеса в «Милан», но итальянцы отказались от игрока

Стала известна причина, почему атакующий игрок «Спартака» Квинси Промес не перешел в «Милан», несмотря на имеющуюся информацию о потенциальном трансфере.

Спартаковцы были готовы отпустить голландца в аренду, однако миланцы передумали приглашать футболиста и переключились на других кандидатов на усиление атаки.

Промес выступает в России с 2014 года.