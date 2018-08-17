Новосельцев вывел «Анжи» вперед в матче с «Оренбургом». Защитник забил впервые за два года

двойная неожиданность от Новосельцева, мало того что на поле вышел да еще и гол забил. может и вправду за ум возьмется и для него еще не все потеряно)
«Анжи» принимает «Оренбург» в матче открытия четвертого тура чемпионата России (1:0, 30-я минута).
На 12-й минуте встречи счет открыл защитник хозяев Иван Новосельцев.
Для 26-летнего россиянина мяч стал первым с 20 августа 2016 года. Тогда он забил за «Ростов» в матче с «Томью» (4-й тур РФПЛ-2016/17).
Напомним, махачкалинский клуб арендовал Новосельцева у «Зенита» до 1 января 2019 года.
За событиями встречи в Дагестане можно следить здесь.
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— Спорт БО (@Sport_BO) 17 августа 2018 г.