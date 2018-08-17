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    Новосельцев вывел «Анжи» вперед в матче с «Оренбургом». Защитник забил впервые за два года

    «Анжи» принимает «Оренбург» в матче открытия четвертого тура чемпионата России (1:0, 30-я минута).

    На 12-й минуте встречи счет открыл защитник хозяев Иван Новосельцев.

    Для 26-летнего россиянина мяч стал первым с 20 августа 2016 года. Тогда он забил за «Ростов» в матче с «Томью» (4-й тур РФПЛ-2016/17).

    Напомним, махачкалинский клуб арендовал Новосельцева у «Зенита» до 1 января 2019 года.

    За событиями встречи в Дагестане можно следить здесь.

    Источник: Twitter

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    17.08.2018 20:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 августа 2018, 10:39

      двойная неожиданность от Новосельцева, мало того что на поле вышел да еще и гол забил. может и вправду за ум возьмется и для него еще не все потеряно)

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 августа 2018, 23:48

      Где забил, там и пропустил. Пен заработал на том же месте.

      1
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 21:29

      Теперь практики у него будет больше.

      4
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 августа 2018, 21:14

      Да он два года забивал...

      4
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 17 августа 2018, 20:14

      И палка раз в два года стреляет...

      3
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 17 августа 2018, 20:10

      в перерыве запилит пост в инстаграм.)))

      4
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