Новосельцев вывел «Анжи» вперед в матче с «Оренбургом». Защитник забил впервые за два года

«Анжи» принимает «Оренбург» в матче открытия четвертого тура чемпионата России (1:0, 30-я минута).

На 12-й минуте встречи счет открыл защитник хозяев Иван Новосельцев.

Для 26-летнего россиянина мяч стал первым с 20 августа 2016 года. Тогда он забил за «Ростов» в матче с «Томью» (4-й тур РФПЛ-2016/17).

Напомним, махачкалинский клуб арендовал Новосельцева у «Зенита» до 1 января 2019 года.

За событиями встречи в Дагестане можно следить здесь.