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    Фанаты оставили защитника «Атлетико» Савича после Суперкубка УЕФА в одних трусах

    Защитник «Атлетико» Стефан Савич покинул поле после матча за Суперкубок УЕФА в одних трусах.

    Футболист раздарил фанатам команды всю свою экипировку. В подтрибунное помещение он уходил в трусах, гетрах и с флагом Черногории в руках.

    Для 27-летнего футболиста этот трофей стал вторым в «Атлетико». В прошлом сезоне он выиграл Лигу Европы.

    Матч за Суперкубок УЕФА «Реал» – «Атлетико» завершился со счетом 2:4 в дополнительное время.

    «Атлетико» уничтожил новый «Реал». Главные факты

    Источник: УЕФА

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    16.08.2018 06:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 августа 2018, 11:16

      ну ладно хоть не совсем все отобрали и то хорошо, а то ведь не знал бы как до раздевалки добраться в таком виде))

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 августа 2018, 09:11

      хоть медаль оставили и на том спасибо )))

      1
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 16 августа 2018, 07:39

      Да пипец а что мог бы и трусы подарить фанам )))))))

      3
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