Фанаты оставили защитника «Атлетико» Савича после Суперкубка УЕФА в одних трусах

Защитник «Атлетико» Стефан Савич покинул поле после матча за Суперкубок УЕФА в одних трусах.

Футболист раздарил фанатам команды всю свою экипировку. В подтрибунное помещение он уходил в трусах, гетрах и с флагом Черногории в руках.

Для 27-летнего футболиста этот трофей стал вторым в «Атлетико». В прошлом сезоне он выиграл Лигу Европы.

Матч за Суперкубок УЕФА «Реал» – «Атлетико» завершился со счетом 2:4 в дополнительное время.

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