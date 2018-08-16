Фанаты оставили защитника «Атлетико» Савича после Суперкубка УЕФА в одних трусах

ну ладно хоть не совсем все отобрали и то хорошо, а то ведь не знал бы как до раздевалки добраться в таком виде))
Защитник «Атлетико» Стефан Савич покинул поле после матча за Суперкубок УЕФА в одних трусах.
Футболист раздарил фанатам команды всю свою экипировку. В подтрибунное помещение он уходил в трусах, гетрах и с флагом Черногории в руках.
Для 27-летнего футболиста этот трофей стал вторым в «Атлетико». В прошлом сезоне он выиграл Лигу Европы.
Матч за Суперкубок УЕФА «Реал» – «Атлетико» завершился со счетом 2:4 в дополнительное время.
«Атлетико» уничтожил новый «Реал». Главные факты