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  • Отец Влашича: «Возможно, Никола останется в ЦСКА и после аренды»

Отец Влашича: «Возможно, Никола останется в ЦСКА и после аренды»

16 августа 2018, 00:18
6

Йошко Влашич, отец футболиста ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал трансфер сына из «Эвертона». Россияне арендовали хорвата.

«Никола принял решение перейти в ЦСКА, потому что главный тренер хотел его видеть на той позиции, которая ему больше всего подходит — атакующий полузащитник.

Клуб очень близок нам как по традициям, так и по текущему статусу. Российская лига очень хороша, и клуб играет в Лиге чемпионов, это большой вызов для каждого игрока. Стадионы в России великолепны, в такой атмосфере приятно играть.

Мы надеемся, что это будет положительный опыт для обеих сторон, и кто знает, возможно, Никола не покинет ЦСКА после окончания аренды», – сказал Влашич-старший.

Ранее «Бомбардир» писал, что игрок вернется в «Эвертон».

Новичок ЦСКА, который может вытащить сезон

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Эвертон Влашич Никола
Комментарии (6)
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A-Den
1534388497
Глянем если получится может и продать в Ливерпуль за 40)
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paracetamol
1534395574
Возможно. Сейчас в Цыыска весь отстой собирается. Вся их надежда на судей.
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Dominator777
1534422900
Посмотрим насколько он хорош для армейского клуба.
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Niko
1534477869
Батя определенно в большем авторитете чем бомбардир. У вторых 7 пятниц на неделе))))
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