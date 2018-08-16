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    Отец Влашича: «Возможно, Никола останется в ЦСКА и после аренды»

    Йошко Влашич, отец футболиста ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал трансфер сына из «Эвертона». Россияне арендовали хорвата.

    «Никола принял решение перейти в ЦСКА, потому что главный тренер хотел его видеть на той позиции, которая ему больше всего подходит — атакующий полузащитник.

    Клуб очень близок нам как по традициям, так и по текущему статусу. Российская лига очень хороша, и клуб играет в Лиге чемпионов, это большой вызов для каждого игрока. Стадионы в России великолепны, в такой атмосфере приятно играть.

    Мы надеемся, что это будет положительный опыт для обеих сторон, и кто знает, возможно, Никола не покинет ЦСКА после окончания аренды», – сказал Влашич-старший.

    Ранее «Бомбардир» писал, что игрок вернется в «Эвертон».

    Новичок ЦСКА, который может вытащить сезон

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.08.2018 00:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1969

      Niko 17 августа 2018, 06:51

      Батя определенно в большем авторитете чем бомбардир. У вторых 7 пятниц на неделе))))

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 16 августа 2018, 15:35

      Посмотрим насколько он хорош для армейского клуба.

      0
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      Рейтинг: +17775

      paracetamol 16 августа 2018, 07:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Возможно. Сейчас в Цыыска весь отстой собирается. Вся их надежда на судей.

      -5
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > paracetamol 16 августа 2018, 08:30

      Весь отстой собран в твоей башке. И, кстати, ты безнадежен.

      2
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      Рейтинг: +392

      A-Den 16 августа 2018, 06:01

      Глянем если получится может и продать в Ливерпуль за 40)

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      Рейтинг: +17775

      paracetamol > A-Den 16 августа 2018, 08:00

      Клоп вас раздавит!

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