Отец Влашича: «Возможно, Никола останется в ЦСКА и после аренды»

Йошко Влашич, отец футболиста ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал трансфер сына из «Эвертона». Россияне арендовали хорвата.

«Никола принял решение перейти в ЦСКА, потому что главный тренер хотел его видеть на той позиции, которая ему больше всего подходит — атакующий полузащитник.

Клуб очень близок нам как по традициям, так и по текущему статусу. Российская лига очень хороша, и клуб играет в Лиге чемпионов, это большой вызов для каждого игрока. Стадионы в России великолепны, в такой атмосфере приятно играть.

Мы надеемся, что это будет положительный опыт для обеих сторон, и кто знает, возможно, Никола не покинет ЦСКА после окончания аренды», – сказал Влашич-старший.

Ранее «Бомбардир» писал, что игрок вернется в «Эвертон».

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