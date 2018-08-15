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  • Кержаков сказал, что не понимает своей роли в Академии «Зенита»

Кержаков сказал, что не понимает своей роли в Академии «Зенита»

15 августа 2018, 16:16
15

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал о деятельности после завершения карьеры.

– Ты делаешь много дел сразу: у тебя есть юношеская сборная, Академия «Зенита» и работа телеэкспертом.

– Не-не. Академия сейчас отдалилась от меня: я вроде остался в структуре клуба, но свои функции не понимаю. Они намного сократились даже по сравнению с тем, что было. Поэтому я даже не знаю, какое отношение я теперь имею к Академии. Но к «Зениту» пока имею, это точно, а в какой роли, не понимаю сам.

– Неплохо мы начали. Сборная?

– Да, сборная и еще «Матч ТВ».

– Где лежит твоя трудовая книжка?

– В Российском футбольном союзе.

– Пойдем по алфавиту. А — Академия. Мне говорили, что ты смотришь детей для младшего возраста.

– Вообще, я смотрел всех, как только у меня появлялись время и возможность. Мне все интересны. Еще я старался высказывать свое мнение о том, как можно что-то изменить. Такие функции у меня были в прошлом году. Сейчас меня пока никто ни о чем не спрашивал. Есть люди, которые по-прежнему присылают мне на телефон видео маленьких ребят со всей страны. Я смотрю, отсылаю Вячеславу Малафееву, но как эта цепочка идет дальше, не знаю. Есть талантливые ребята.

– А как ты это видишь?

– Смотря какой возраст. Самое основное сейчас в футболе, в чем мы, к сожалению проигрываем, это три вещи: прием мяча, удар по мячу и ведение мяча. Вот и все. Когда ты видишь, что мальчик 11-12 лет делает это все правильно, то, к сожалению для российского футбола, это уже потенциально хороший футболист.

Напомним, бывший игрок сборной России завершил карьеру в июле 2017 года.

Источник: Fontanka.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Кержаков Александр
Комментарии (15)
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la verdad
1534340017
Зенит и РФС, как две госструктуры имеют раздутые штаты с расплывчатым функционалом. Зато оклады немалые.
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KalterJax
1534342949
Зашибись работа! просто ткнуть пальцем нравиться - не нравится! мне бы такую! ну а вообще не верю, что нет у нас в России пацанов, которые наоборот выигрывали бы во всем! плохо ищете! почему то у тех же хорватов, слабый чемпионат, но классные футболисты есть в каждом поколении! а по численности населения они ничто по сравнению с Россией! и таких стран масса! или у нас до сих пор блат везде! играют в командах не те кто достоин, а кто деньги платит
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Т34
1534345141
Что там не понятного? Капающее халявное бабло согревает душу, а что еще надо?
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Ауторитетный экспэрт мамо
1534347529
да неужели мы за 20 с лишним лет только одного головина и нашли? чем занимаются люди в академиях???? в академии принимаются только уже талантливые ребята....вот с кого надо спрашивать - почему они гаснут, где они наши молодые звезды??? че то я не слышал ни одного комментария по этому поводу тренеров академий.....где они? кто с них спрашивает? почему общественность ни чего не знает???? или там тоже отмывают бабло???
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OfaZavr
1534348389
а интересно зарплату он получает за то что не понимает какие у него функции и какая у него роль?)
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Serjoga
1534352040
Главное, что деньги платят! А то, что не понимает на зарплату не влияет!
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yorgenbarenz
1534355736
Хорошие специалисты! На телефонах теперь решается будущее наших дарований.Блеать! Да когда же это всё кончится??Когда нормальные,авторитетные люди займутся футболом и отпущенными на это деньгами?
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Рубик Докоян
1534356226
Фигаро который всюду и без толку...
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Полная Канистра
1534358459
положите и мою трудовую книжку туда же я тоже хочу как сашка работать От себя заявляю что имею тоже мобилу и умею пользоваться им и быть честным и не опаздывать к банкомату за з/п
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zigbert
1534359062
Интересная работа.
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