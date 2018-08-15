Кержаков сказал, что не понимает своей роли в Академии «Зенита»

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал о деятельности после завершения карьеры.

– Ты делаешь много дел сразу: у тебя есть юношеская сборная, Академия «Зенита» и работа телеэкспертом.

– Не-не. Академия сейчас отдалилась от меня: я вроде остался в структуре клуба, но свои функции не понимаю. Они намного сократились даже по сравнению с тем, что было. Поэтому я даже не знаю, какое отношение я теперь имею к Академии. Но к «Зениту» пока имею, это точно, а в какой роли, не понимаю сам.

– Неплохо мы начали. Сборная?

– Да, сборная и еще «Матч ТВ».

– Где лежит твоя трудовая книжка?

– В Российском футбольном союзе.

– Пойдем по алфавиту. А — Академия. Мне говорили, что ты смотришь детей для младшего возраста.

– Вообще, я смотрел всех, как только у меня появлялись время и возможность. Мне все интересны. Еще я старался высказывать свое мнение о том, как можно что-то изменить. Такие функции у меня были в прошлом году. Сейчас меня пока никто ни о чем не спрашивал. Есть люди, которые по-прежнему присылают мне на телефон видео маленьких ребят со всей страны. Я смотрю, отсылаю Вячеславу Малафееву, но как эта цепочка идет дальше, не знаю. Есть талантливые ребята.

– А как ты это видишь?

– Смотря какой возраст. Самое основное сейчас в футболе, в чем мы, к сожалению проигрываем, это три вещи: прием мяча, удар по мячу и ведение мяча. Вот и все. Когда ты видишь, что мальчик 11-12 лет делает это все правильно, то, к сожалению для российского футбола, это уже потенциально хороший футболист.

Напомним, бывший игрок сборной России завершил карьеру в июле 2017 года.