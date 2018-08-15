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    Кержаков сказал, что не понимает своей роли в Академии «Зенита»

    Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал о деятельности после завершения карьеры.

    – Ты делаешь много дел сразу: у тебя есть юношеская сборная, Академия «Зенита» и работа телеэкспертом.

    – Не-не. Академия сейчас отдалилась от меня: я вроде остался в структуре клуба, но свои функции не понимаю. Они намного сократились даже по сравнению с тем, что было. Поэтому я даже не знаю, какое отношение я теперь имею к Академии. Но к «Зениту» пока имею, это точно, а в какой роли, не понимаю сам.

    – Неплохо мы начали. Сборная?

    – Да, сборная и еще «Матч ТВ».

    – Где лежит твоя трудовая книжка?

    – В Российском футбольном союзе.

    – Пойдем по алфавиту. А — Академия. Мне говорили, что ты смотришь детей для младшего возраста.

    – Вообще, я смотрел всех, как только у меня появлялись время и возможность. Мне все интересны. Еще я старался высказывать свое мнение о том, как можно что-то изменить. Такие функции у меня были в прошлом году. Сейчас меня пока никто ни о чем не спрашивал. Есть люди, которые по-прежнему присылают мне на телефон видео маленьких ребят со всей страны. Я смотрю, отсылаю Вячеславу Малафееву, но как эта цепочка идет дальше, не знаю. Есть талантливые ребята.

    – А как ты это видишь?

    – Смотря какой возраст. Самое основное сейчас в футболе, в чем мы, к сожалению проигрываем, это три вещи: прием мяча, удар по мячу и ведение мяча. Вот и все. Когда ты видишь, что мальчик 11-12 лет делает это все правильно, то, к сожалению для российского футбола, это уже потенциально хороший футболист.

    Напомним, бывший игрок сборной России завершил карьеру в июле 2017 года.

    Источник: Fontanka.ru

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    15.08.2018 16:16
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 15 августа 2018, 22:07

      зачем им академка потом урвут у других

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 21:51

      Интересная работа.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 августа 2018, 21:40

      положите и мою трудовую книжку туда же я тоже хочу как сашка работать От себя заявляю что имею тоже мобилу и умею пользоваться им и быть честным и не опаздывать к банкомату за з/п

      5
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      Рейтинг: +2229

      river31 15 августа 2018, 21:10

      Прости Саша, но ты и на поле не всегда понимал зачем ты там.)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 августа 2018, 21:03

      Фигаро который всюду и без толку...

      6
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 15 августа 2018, 20:55

      Хорошие специалисты! На телефонах теперь решается будущее наших дарований.Блеать! Да когда же это всё кончится??Когда нормальные,авторитетные люди займутся футболом и отпущенными на это деньгами?

      3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 августа 2018, 19:54

      Главное, что деньги платят! А то, что не понимает на зарплату не влияет!

      3
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      Рейтинг: +63

      vasily2591 15 августа 2018, 19:03

      А зачем "жирным" котам ( вроде Зенита и иже с ним ) жрущими из царского корыта академии? Можно купить уже готового игрока, благо денег как у дурака фантиков...

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 августа 2018, 18:53

      а интересно зарплату он получает за то что не понимает какие у него функции и какая у него роль?)

      7
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 15 августа 2018, 18:38

      да неужели мы за 20 с лишним лет только одного головина и нашли? чем занимаются люди в академиях???? в академии принимаются только уже талантливые ребята....вот с кого надо спрашивать - почему они гаснут, где они наши молодые звезды??? че то я не слышал ни одного комментария по этому поводу тренеров академий.....где они? кто с них спрашивает? почему общественность ни чего не знает???? или там тоже отмывают бабло???

      4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Ауторитетный экспэрт мамо 15 августа 2018, 19:55

      Сам ответил на свой вопрос! Да и Кержаков огласил, что не знает чем занимается в академии и какое он имеет к ней отношение!

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