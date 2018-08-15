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  • Кержаков: «Манчини не интересовала длительная работа в «Зените». При Семаке команда прибавит»

Кержаков: «Манчини не интересовала длительная работа в «Зените». При Семаке команда прибавит»

15 августа 2018, 14:11
15

Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков поделился мнением о ситуации в «Зените».

– В «Зените» очередная перестройка. Начну с прошлого года. Что не получилось у Манчини?

– На мой взгляд, он не был заинтересован в длительной работе в «Зените».

– Это чувствовалось.

– Это чувствовалось всем, в том числе игрокам. А когда игроки возвращаются зимой после отпуска на вторую часть чемпионата, и понимают, что уже ведутся переговоры о новом месте работы главного тренера, что они должны чувствовать? Это была основная проблема. Хотя понятно, что игроки профессионалы и бла-бла-бла, но, если есть трещина, нельзя сделать хорошую мину при плохой игре.

– Новый этап. Новый вызов и для Сергея Семака. Петербург это не Уфа.

– Но и «Зенит» это не ФК «Уфа». Подбор игроков у «Зенита» и их индивидуальное мастерство намного выше. Что касается игры, я уверен, что «Зенит» будет прибавлять. Будет намного больше красочных матчей. Главное – на старте взять свои очки, чтобы потом не кусать локти.

– За счет чего прибавлять?

– Восстановится Кокорин, ребята почувствуют уверенность, будут больше времени проводить друг с другом на тренировках, больше времени будет у Сергея Богданыча на тренировочный процесс, за счет совместной работы.

Кержаков является воспитанником петербургского клуба и выступал за главную команду с 2001 по 2006 и с 2010 по 2017 годы.

Источник: Fontanka.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Кержаков Александр
Комментарии (15)
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KOLBIS
1534332563
С Белорусами сильно прибавил,мы заметили...
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3a zenit
1534333166
ага,уже прибавил просрав ЛЕ и возможно любое место в еврокубках через год.Гнать его пока не поздно совсем стало.
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Путник 13
1534333239
От Семака как я понял не много зависит ..он верю делает всё возможное ...но там огромная куча ненужного народа типа менеджеров и руководителей которые стоят над ним..
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amazonaws
1534334614
Манчини не был заинтересован? Это не так. Иначе бы он не подписывал контракт. Вся беда Манчини в том, что он столкнулся с российским менталитетом при подготовке. Он говорит одно, а игроки вытворяли совсем другое. Пошло НЕПОНИМАНИЕ сути его требований и тренировочного процесса. Многие игроки потеряли место в составе и пошли ОБИДЫ! Начался РАЗДРАЙ. Стали искать виновников. А как всегда, в таких случаях, КРАЙНИМ назначают тренера. Видя это, Манчини решил УЙТИ и не дразнить питерских гусей.
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Нас Много
1534336361
А вот мы на Минске и посмотрим, как она прибавит. Наконец-то получим ответ на вопрос может ли команда стоимость игроков, которой на порядок выше, добиться нужного результата. Или все дорогостоящие игроки там - мыльные пузыри?
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Garrincha58
1534337504
Керж такой умный стал
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val-berezko
1534342217
Думаю стоимость дутая. Поэтому нет спроса сейчас. Фурса накопал там столько,что сейчас разгребать экскаватором надо. Семаку не завидую,но верю. Думаю сейчас главное самоотдача игроков,движение ,нацеленность,а не поперечное катание. Игра с Интером-показатель. Но это товарищеская игра. В календаре все сложнее.
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Всем привет, я тут время
1534398134
Встреча с Динамо Минск (первая) уже показала что опыта у Семака не достаточно, и оценка соперника строиться на стереотипах...возможны проблемы с мотивацией игроков! Но это всё поправимо,вопрос какой ценой?
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