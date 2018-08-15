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    Кержаков: «Манчини не интересовала длительная работа в «Зените». При Семаке команда прибавит»

    Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков поделился мнением о ситуации в «Зените».

    – В «Зените» очередная перестройка. Начну с прошлого года. Что не получилось у Манчини?

    – На мой взгляд, он не был заинтересован в длительной работе в «Зените».

    – Это чувствовалось.

    – Это чувствовалось всем, в том числе игрокам. А когда игроки возвращаются зимой после отпуска на вторую часть чемпионата, и понимают, что уже ведутся переговоры о новом месте работы главного тренера, что они должны чувствовать? Это была основная проблема. Хотя понятно, что игроки профессионалы и бла-бла-бла, но, если есть трещина, нельзя сделать хорошую мину при плохой игре.

    – Новый этап. Новый вызов и для Сергея Семака. Петербург это не Уфа.

    – Но и «Зенит» это не ФК «Уфа». Подбор игроков у «Зенита» и их индивидуальное мастерство намного выше. Что касается игры, я уверен, что «Зенит» будет прибавлять. Будет намного больше красочных матчей. Главное – на старте взять свои очки, чтобы потом не кусать локти.

    – За счет чего прибавлять?

    – Восстановится Кокорин, ребята почувствуют уверенность, будут больше времени проводить друг с другом на тренировках, больше времени будет у Сергея Богданыча на тренировочный процесс, за счет совместной работы.

    Кержаков является воспитанником петербургского клуба и выступал за главную команду с 2001 по 2006 и с 2010 по 2017 годы.

    Источник: Fontanka.ru

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    15.08.2018 14:11
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 16 августа 2018, 08:42

      Встреча с Динамо Минск (первая) уже показала что опыта у Семака не достаточно, и оценка соперника строиться на стереотипах...возможны проблемы с мотивацией игроков! Но это всё поправимо,вопрос какой ценой?

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 15 августа 2018, 17:10

      Думаю стоимость дутая. Поэтому нет спроса сейчас. Фурса накопал там столько,что сейчас разгребать экскаватором надо. Семаку не завидую,но верю. Думаю сейчас главное самоотдача игроков,движение ,нацеленность,а не поперечное катание. Игра с Интером-показатель. Но это товарищеская игра. В календаре все сложнее.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 августа 2018, 15:51

      Керж такой умный стал

      3
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 15 августа 2018, 15:32

      А вот мы на Минске и посмотрим, как она прибавит. Наконец-то получим ответ на вопрос может ли команда стоимость игроков, которой на порядок выше, добиться нужного результата. Или все дорогостоящие игроки там - мыльные пузыри?

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Нас Много 15 августа 2018, 15:49

      вся команда один мыльный пузырь

      0
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > Нас Много 15 августа 2018, 16:01

      Не сможет...надо быть реалистом ..забыть про ЛЕ и сосредоточится на российском чемпионате..

      2
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 15 августа 2018, 15:03

      Манчини не был заинтересован?
      Это не так.
      Иначе бы он не подписывал контракт.
      Вся беда Манчини в том, что он столкнулся с российским менталитетом при подготовке.
      Он говорит одно, а игроки вытворяли совсем другое.
      Пошло НЕПОНИМАНИЕ сути его требований и тренировочного процесса.
      Многие игроки потеряли место в составе и пошли ОБИДЫ!
      Начался РАЗДРАЙ.
      Стали искать виновников.
      А как всегда, в таких случаях, КРАЙНИМ назначают тренера.
      Видя это, Манчини решил УЙТИ и не дразнить питерских гусей.

      2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > amazonaws 15 августа 2018, 18:53

      Капс почини, бот админский. Пишешь пургу какую-то.

      1
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 15 августа 2018, 14:40

      От Семака как я понял не много зависит ..он верю делает всё возможное ...но там огромная куча ненужного народа типа менеджеров и руководителей которые стоят над ним..

      5
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 15 августа 2018, 14:39

      ага,уже прибавил просрав ЛЕ и возможно любое место в еврокубках через год.Гнать его пока не поздно совсем стало.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > 3a zenit 15 августа 2018, 15:05

      ты неумный человек. те развалины в которые превратилась команда за последние годы не разгребсти за одну предсезонку. и любой человек который хоть сколько-нибудь разбирается в футболе это понимает. конкретно матч с Динамо, конкретно Большое количество пропущенных голов это несчастный случай, а не показатель, игра была провальной+летело в ворота всё, вот и крупный счет, это не значит что так везти будет соперникам Зенита в каждом матче. если не рассуждать так как рассуждаешь ты за год-два Семак построит отличную команду.

      2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > 3a zenit 15 августа 2018, 18:50

      Да пофигу на эту ЛЕ !!!

      Может этот вылет специально сделан, чтоб балласт типа аргентинцев сам захотел разбежаться? Не думал об этом?
      К тому же без еврокубков удастся избежать притока в команду всякого евротриппера типа баделей всяких, которых митрофанушки для откатов подгоняют.

      Главная задача Семака - сделать КОМАНДУ! И через сезон выиграть Чемпионат России.
      Но верю, что Сергей Богданович пойдёт с опережением графика, и за победу в РПЛ уже в этом сезоне поборется.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > 3a zenit 16 августа 2018, 12:01

      Gek Dement-Обер-КанцлерЪ,если вам и команде так похер эта ЛЕ...какого хера тогда в прошлом сезоне на еврокубковые места жопу рвали в таблице?Потом вы же хвалящие первыми будете в Семака плевать в спину когда его выгонят.

      0
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > 3a zenit 16 августа 2018, 22:43

      результат сегодняшнего матча подтвердил мои слова и опроверг твои. будь мужиком признай что был неправ.

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 15 августа 2018, 14:29

      С Белорусами сильно прибавил,мы заметили...

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