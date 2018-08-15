Кержаков: «Манчини не интересовала длительная работа в «Зените». При Семаке команда прибавит»

Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков поделился мнением о ситуации в «Зените».

– В «Зените» очередная перестройка. Начну с прошлого года. Что не получилось у Манчини?

– На мой взгляд, он не был заинтересован в длительной работе в «Зените».

– Это чувствовалось.

– Это чувствовалось всем, в том числе игрокам. А когда игроки возвращаются зимой после отпуска на вторую часть чемпионата, и понимают, что уже ведутся переговоры о новом месте работы главного тренера, что они должны чувствовать? Это была основная проблема. Хотя понятно, что игроки профессионалы и бла-бла-бла, но, если есть трещина, нельзя сделать хорошую мину при плохой игре.

– Новый этап. Новый вызов и для Сергея Семака. Петербург – это не Уфа.

– Но и «Зенит» – это не ФК «Уфа». Подбор игроков у «Зенита» и их индивидуальное мастерство намного выше. Что касается игры, я уверен, что «Зенит» будет прибавлять. Будет намного больше красочных матчей. Главное – на старте взять свои очки, чтобы потом не кусать локти.

– За счет чего прибавлять?

– Восстановится Кокорин, ребята почувствуют уверенность, будут больше времени проводить друг с другом на тренировках, больше времени будет у Сергея Богданыча на тренировочный процесс, за счет совместной работы.

Кержаков является воспитанником петербургского клуба и выступал за главную команду с 2001 по 2006 и с 2010 по 2017 годы.