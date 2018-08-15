Иньеста забил из-за пределов штрафной в матче чемпионата Японии

«Виссел Кобэ» принимает «Хиросима Санфренче» в матче 22 тура чемпионата Японии (1:1, 30-я минута).

На 17-й минуте полузащитник хозяев Андрес Иньеста сравнял счет ударом из-за пределов штрафной площади. Испанцу ассистировал хавбек Лукас Подольски.

Для 34-летнего Иньесты гол стал вторым за японский клуб после перехода из «Барселоны» в июле. Отметим, что в случае с дебютным мячом голевую передачу также отдал Подольски.