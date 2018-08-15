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    Иньеста забил из-за пределов штрафной в матче чемпионата Японии

    «Виссел Кобэ» принимает «Хиросима Санфренче» в матче 22 тура чемпионата Японии (1:1, 30-я минута).

    На 17-й минуте полузащитник хозяев Андрес Иньеста сравнял счет ударом из-за пределов штрафной площади. Испанцу ассистировал хавбек Лукас Подольски.

    Для 34-летнего Иньесты гол стал вторым за японский клуб после перехода из «Барселоны» в июле. Отметим, что в случае с дебютным мячом голевую передачу также отдал Подольски.

    Источник: Twitter

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    15.08.2018 13:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 21:29

      Молодец Андрес.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 августа 2018, 18:42

      мастер одним словом! молодца Андрес!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 15 августа 2018, 15:21

      С почином, Андреас! Гол шикарный!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 15 августа 2018, 14:52

      Мастер, он и в Японии мастер!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 15 августа 2018, 14:49

      Из-за пределов штрафной площади? Вы не ошиблись? Как вообще такое возможно?

      -2
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      Рейтинг: +490

      andruhs 15 августа 2018, 14:33

      Инеста красавец!!!
      Респект и уважуха!

      2
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