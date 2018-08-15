Годин – об отказе перейти в «МЮ»: «Остался в «Атлетико» по личным причинам»

Защитник «Атлетико» Диего Годин отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед» в последний день летнего трансферного окна по личным причинам.

«У меня были предложения, но я решил остаться в «Атлетико» по личным причинам. Сейчас все мои мысли связаны с матчем за Суперкубок Европы.

Я не продлевал свой контракт. Я видел эти новости, но мне неизвестно, откуда они появляются», – сказал Годин.

Матч Суперкубка УЕФА «Реал» – «Атлетико» состоится в среду, 15 августа, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.