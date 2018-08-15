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    Годин – об отказе перейти в «МЮ»: «Остался в «Атлетико» по личным причинам»

    Защитник «Атлетико» Диего Годин отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед» в последний день летнего трансферного окна по личным причинам.

    «У меня были предложения, но я решил остаться в «Атлетико» по личным причинам. Сейчас все мои мысли связаны с матчем за Суперкубок Европы.

    Я не продлевал свой контракт. Я видел эти новости, но мне неизвестно, откуда они появляются», – сказал Годин.

    Матч Суперкубка УЕФА «Реал» – «Атлетико» состоится в среду, 15 августа, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Mirror.co.uk

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    15.08.2018 11:34
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