Каррера: «Комбаров и Глушаков? Они выполнили свой долг, отдавались на поле. Благодарен им»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил игру двух своих футболистов после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (0:0).

– Открыл сейчас интернет и увидел, как болельщики уничтожают Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова. Могли бы сказать что-то в их защиту?

– Глушакову и Комбарову я не должен ничего высказывать. Они выполнили свой долг, полностью отдавались на поле. Я благодарен им за это.

Почему «Спартак» вылетел из ЛЧ?

Этот момент добил «Спартак»