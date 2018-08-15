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    Каррера: «Комбаров и Глушаков? Они выполнили свой долг, отдавались на поле. Благодарен им»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил игру двух своих футболистов после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (0:0).

    – Открыл сейчас интернет и увидел, как болельщики уничтожают Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова. Могли бы сказать что-то в их защиту?

    – Глушакову и Комбарову я не должен ничего высказывать. Они выполнили свой долг, полностью отдавались на поле. Я благодарен им за это.

    Почему «Спартак» вылетел из ЛЧ?

    Этот момент добил «Спартак»

    Источник: Sports.ru

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    15.08.2018 01:35
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 августа 2018, 18:52

      Извините болелы Спартака, но игроки вчера плюнули в душу не только вам, но и всем российским болельщикам, которые за них болели! НИ ОДНОГО удара в створ!!!!!!!!!! Трусость защитников с первым пасом в атаку! И, самое главное, что в случае неудачных действий у ворот соперника РАДОСТЬ и ПОФИГИЗМ на лицах Промеса, Зе, Андриано, чего не было у Зобнина, Ещенко, Жиго, Фернандо! Плюс удаление Андриано! А задача была выполнима!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 августа 2018, 11:40

      вчерашнюю игру и Глушаков и Комбаров отыграли нормально, не хорошо не плохо. есть другие кому претензии стоит предъявить.

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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 15 августа 2018, 08:43

      В команде 11 игроков а не 2

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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 15 августа 2018, 08:15

      Комбаров не тянет 100%,глушак 50/50,Фернандо ниже среднего.

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 15 августа 2018, 08:01

      Уникальные ребята на флангах работают.Старательные.Проходят,продираются,но вешают строго туда,где не суетятся,-нет! Вешают туда, где оборонцы соперника давно просто стоят кучей ! Вы на кого работаете??

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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 15 августа 2018, 07:52

      Дима просто не тянет. и все адекватные болелы уже это поняли...
      А Денис, выдал 1 фееричный сезон( как говорят прыгнул выше головы) и вернулся на свой прежний уровень...
      Им уже нет смысла что либо предъявлять((

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      Рейтинг: +33446

      oyabun 15 августа 2018, 07:28

      Глушаков вчера через не могу с травмой колена доигрывал матч. Достойно уважения.

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 15 августа 2018, 06:52

      А какие претензии к глушакову? По установке тренера играет низко... Он вчера передачи 4 за матч отдал разрезающие.. и нападающие то ногу не ту выбирают при обработке, то просто пропускают мяч

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      Рейтинг: +4878

      алдан2014 15 августа 2018, 04:16

      Если тренер,начинает говорить что чёрное это белое и наоборот,то его нужно увольнять.наша команда хорошо укомплектована.А Дима давно не тянет,он или Навесов,или Ненавесов..В зависимости от матча,а вот косячит постоянно.Ну вот на хрена Каррера его ставит?Что Рассказов или Мельгарехо хуже?Ну не идёт игра у Промеса,дай шанс Хани и Роше.Хуже не будет.Есть ощющение ,что Массимо звезду поймал.Возомнил себя кем не является

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