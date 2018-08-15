Каррера: «Комбаров и Глушаков? Они выполнили свой долг, отдавались на поле. Благодарен им»

Извините болелы Спартака, но игроки вчера плюнули в душу не только вам, но и всем российским болельщикам, которые за них болели! НИ ОДНОГО удара в створ!!!!!!!!!! Трусость защитников с первым пасом в атаку! И, самое главное, что в случае неудачных действий у ворот соперника РАДОСТЬ и ПОФИГИЗМ на лицах Промеса, Зе, Андриано, чего не было у Зобнина, Ещенко, Жиго, Фернандо! Плюс удаление Андриано! А задача была выполнима!
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил игру двух своих футболистов после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (0:0).
– Открыл сейчас интернет и увидел, как болельщики уничтожают Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова. Могли бы сказать что-то в их защиту?
– Глушакову и Комбарову я не должен ничего высказывать. Они выполнили свой долг, полностью отдавались на поле. Я благодарен им за это.
Почему «Спартак» вылетел из ЛЧ?