Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гаджиев: «У «Спартака» очень высокий потенциал, но команде нужно серьезно прибавлять»

    Бывший главный тренер «Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев видит потенциал «Спартака» перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа.

    «Первые 20 минут выездной встречи с ПАОК показали, что у «Спартака» очень высокий потенциал. Но итоговый результат матча в Греции и вообще последние игры красно-белых говорят о том, что команде нужно серьезно прибавлять.

    В ответной встрече с греческим клубом необходимо действовать стабильнее на протяжении всех 90 минут матча», – считает специалист.

    Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» – ПАОК пройдет сегодня, 14 августа, в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.08.2018 08:05
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 11:08

      Работы не початый край.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 14 августа 2018, 18:45

      Сомнения есть , с атакой у нас хе ровато...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4876

      алдан2014 14 августа 2018, 14:22

      Пожалуй заметно,что в Спартаке кризис идей,к сожалению.А вот за доверие молодёжи,Массимо спасибо.Дай наконец Ханни поиграть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 14 августа 2018, 14:20

      У «Спартака» очень высокий потенциал- а потенция вялая

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 14 августа 2018, 13:07

      Боюсь, что прибавить в нашем чемпионате не реально! Чемпионат России на данный момент достиг своего потолка и прогресса не видать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 августа 2018, 12:32

      Потенциал проявляется в игре против девятерых.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 августа 2018, 11:16

      это итак всем понятно, надеюсь прямо с сегодняшней игры и начнем прибавлять и реализовывать.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -19

      Пестрый 14 августа 2018, 10:01

      К этому потенциалу еще бы тренера найти вот тогда уже можно было бы про потенциал вспоминать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 14 августа 2018, 09:14

      Потенциал высокий,но подает б.. быстро.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 14 августа 2018, 08:24

      Спартаку тренера нормального надо! Шарахает его из стороны в сторону!!! Игроки хорошие как то их потренировать надобно... тактику какую-нибудь придумать...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +729

      deimos88 > Nerlinger 14 августа 2018, 08:53

      За своего тренера переживайте, а то в 5 защитников и 2 опорника много ума играть не нужно

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > deimos88 14 августа 2018, 10:10

      а больше и нет никого...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11