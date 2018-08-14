Гаджиев: «У «Спартака» очень высокий потенциал, но команде нужно серьезно прибавлять»

Бывший главный тренер «Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев видит потенциал «Спартака» перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа.

«Первые 20 минут выездной встречи с ПАОК показали, что у «Спартака» очень высокий потенциал. Но итоговый результат матча в Греции и вообще последние игры красно-белых говорят о том, что команде нужно серьезно прибавлять.

В ответной встрече с греческим клубом необходимо действовать стабильнее на протяжении всех 90 минут матча», – считает специалист.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» – ПАОК пройдет сегодня, 14 августа, в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.