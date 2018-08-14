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  • Гаджиев: «У «Спартака» очень высокий потенциал, но команде нужно серьезно прибавлять»

Гаджиев: «У «Спартака» очень высокий потенциал, но команде нужно серьезно прибавлять»

14 августа 2018, 08:05
13

Бывший главный тренер «Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев видит потенциал «Спартака» перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа.

«Первые 20 минут выездной встречи с ПАОК показали, что у «Спартака» очень высокий потенциал. Но итоговый результат матча в Греции и вообще последние игры красно-белых говорят о том, что команде нужно серьезно прибавлять.

В ответной встрече с греческим клубом необходимо действовать стабильнее на протяжении всех 90 минут матча», – считает специалист.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» – ПАОК пройдет сегодня, 14 августа, в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Источник: Известия
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак Гаджиев Гаджи
Комментарии (13)
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Рубик Докоян
1534223472
Свой потенциал и возможности надо проявлять и реализовывать в сегодняшней игре с ПАОК.
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Nerlinger
1534224247
Спартаку тренера нормального надо! Шарахает его из стороны в сторону!!! Игроки хорошие как то их потренировать надобно... тактику какую-нибудь придумать...
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Пестрый
1534230119
К этому потенциалу еще бы тренера найти вот тогда уже можно было бы про потенциал вспоминать!
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OfaZavr
1534234590
это итак всем понятно, надеюсь прямо с сегодняшней игры и начнем прибавлять и реализовывать.
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prezent2017
1534239156
Потенциал проявляется в игре против девятерых.
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Опорник84
1534241251
Боюсь, что прибавить в нашем чемпионате не реально! Чемпионат России на данный момент достиг своего потолка и прогресса не видать!
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спартач-тверь
1534245658
У «Спартака» очень высокий потенциал- а потенция вялая
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алдан2014
1534245735
Пожалуй заметно,что в Спартаке кризис идей,к сожалению.А вот за доверие молодёжи,Массимо спасибо.Дай наконец Ханни поиграть
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a_who
1534261559
Сомнения есть , с атакой у нас хе ровато...
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zigbert
1534320535
Работы не початый край.
Ответить
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