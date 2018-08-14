Тухель: «Рабьо должен подтвердить, что хочет играть в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал ситуацию с возможным уходом из команды полузащитника Адриана Рабьо.

Контракт 23-летнего футболиста истекает летом 2019 года. По информации СМИ, в его услугах заинтересованы «Барселона», «Милан» и «Ювентус».

«Я не знаю, это решение Адриана. Я объяснил ситуацию в Сингапуре. С его контрактом все предельно ясно – он будет действовать еще год.

Мне нравится работать с Адраеном, и я убежден, что у него есть потенциал стать лучшим игроком в «ПСЖ».

Он выпускник нашей академии. На мой взгляд, очень важно, что в команде есть футболисты из Парижа, которые прошли через молодежную систему.

Ситуация такая, какая она есть. Адриан должен принять решение. Он должен подтвердить, что хочет играть за клуб», – сказал Тухель.