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  • Тиаго Силва: «Для «ПСЖ» и для Неймара было важно начать сезон с забитого гола»

Тиаго Силва: «Для «ПСЖ» и для Неймара было важно начать сезон с забитого гола»

13 августа 2018, 07:07
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Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва отметил важность забитого гола Неймаром в дебютном матче чемпионата Франции против «Кана».

«Матч получился хорошим, но не идеальным. Вся команда выложилась для получения нужного результата.

Мы счастливы, что выиграли. Надеюсь, продолжим прогрессировать. Для всей команды и для Неймара было важно, чтобы он начал сезон с забитого гола. Под конец он устал, но он отдал много сил, это нормально.

Тухель? Это как раз тот тренер, который на тренировках уделяет много внимания физике. Мы преуспели в этом в первом тайме. Думаю, он должен быть доволен нашей игрой», – заявил Силва.

Матч первого тура французской Лиги 1 «ПСЖ» – «Кан» завершился со счетом 3:0.

Источник: L' Equipe
Франция. Лига 1 ПСЖ Силва Тиаго Неймар
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