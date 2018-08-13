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    Буффон – о старте в чемпионате: «Очень хорошее начало»

    Новичок «ПСЖ» голкипер Джанлуиджи Буффон дебютировал во французской Лиге 1 за парижский клуб. Случилось это в первом туре, в котором «ПСЖ» обыграл «Кан» со счетом 3:0.

    «Очень хорошее начало», – написал Буффон в твиттере.

    Для Буффона это второй матч за «ПСЖ». Дебютировал он в новой команде в официальных матчах в Суперкубке Франции, где был обыгран клуб «Монако» (4:0).

    Источник: Twitter

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    13.08.2018 06:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 13 августа 2018, 10:29

      Красавчик!
      Других слов нет.

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