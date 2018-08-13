Буффон – о старте в чемпионате: «Очень хорошее начало»

Новичок «ПСЖ» голкипер Джанлуиджи Буффон дебютировал во французской Лиге 1 за парижский клуб. Случилось это в первом туре, в котором «ПСЖ» обыграл «Кан» со счетом 3:0.

«Очень хорошее начало», – написал Буффон в твиттере.

Для Буффона это второй матч за «ПСЖ». Дебютировал он в новой команде в официальных матчах в Суперкубке Франции, где был обыгран клуб «Монако» (4:0).