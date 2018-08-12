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    Джорджевич выйдет в атаке у «Арсенала», Думбия и Балай сыграют впереди у «Ахмата»

    Тульский «Арсенал» и «Ахмат» назвали стартовые составы на матч третьего тура РПЛ.

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Берхамов, Горбатенко, Ткачев, Бакаев, Чаушич, Джорджевич.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Бериша, Роши, Швец, Думбия, Балай.

    Игра состоится в Туле на стадионе «Арсенал» и начнется в 16:30 по московскому времени.

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    Источник: РПЛ

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    12.08.2018 15:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 августа 2018, 16:18

      Хочется увидеть помимо упорной борьбы, что мы наблюдаем уже третий тур, но и результативную игру. Предположу счёт 2:1 в пользу хозяев.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Рубик Докоян 12 августа 2018, 16:20

      Наверное сыграют 0:0.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladimir-7 12 августа 2018, 16:25

      Да уже надоели эти нули. Как там в старой песне которую пел Вадим Мулерман : "А на табло, ну как назло одни нули"...

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Рубик Докоян 12 августа 2018, 17:05

      Это верно, такую результативность у команд
      можно списать, пока, на начало чемпионата.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladimir-7 12 августа 2018, 17:10

      Да как-то и раньше скидки были на весенний футбол. Но какие тогда поля были и условия. А сейчас всё есть, правда некоторым оказывается нечего есть..., но с голами дефицит. Ну вот " Ахмат" забил, теперь осталось "Арсеналу" два забить по моему прогнозу. )))

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Рубик Докоян 12 августа 2018, 17:46

      Да к прогноз удается, если счет не изменится.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladimir-7 12 августа 2018, 18:47

      Даже перестарались, играя в меньшинстве, зенитовцы постарались. ))) Хоть тут голами порадовали ребята.

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