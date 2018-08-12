Джорджевич выйдет в атаке у «Арсенала», Думбия и Балай сыграют впереди у «Ахмата»

Тульский «Арсенал» и «Ахмат» назвали стартовые составы на матч третьего тура РПЛ.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Берхамов, Горбатенко, Ткачев, Бакаев, Чаушич, Джорджевич.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Бериша, Роши, Швец, Думбия, Балай.

Игра состоится в Туле на стадионе «Арсенал» и начнется в 16:30 по московскому времени.

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