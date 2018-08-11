Моуринью: «Мне не хватает трех замен. Нужно шесть»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча первого тура АПЛ против «Лестера» (2:1) пожаловался на недостаток замен. Португалец хотел бы увеличить их вдвое.

«Руководитель АПЛ должен быть доволен, начало сезона получилось хорошим. Правда, мне в этом матче нужно было провести шесть замен, а не три. Например, я хотел выпустить Антони Марсьяля, но не смог», – посетовал тренер.

Следующий соперник «Юнайтед» – «Брайтон».