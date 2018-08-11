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    Моуринью: «Мне не хватает трех замен. Нужно шесть»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча первого тура АПЛ против «Лестера» (2:1) пожаловался на недостаток замен. Португалец хотел бы увеличить их вдвое.

    «Руководитель АПЛ должен быть доволен, начало сезона получилось хорошим. Правда, мне в этом матче нужно было провести шесть замен, а не три. Например, я хотел выпустить Антони Марсьяля, но не смог», – посетовал тренер.

    Следующий соперник «Юнайтед» – «Брайтон».

    Источник: Skysports

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    11.08.2018 00:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 11 августа 2018, 21:53

      Если это шутка,то плоская...А если нет...То у переводчика не лады с головой.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 15:35

      Да уж насмешил.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 августа 2018, 10:03

      ишь ты чего захотел, мало ли что кому не хватает но другие тренеры работают по той системе которая есть и не жалуются. может еще и победу сразу засчитывать когда МЮ на поле только выходит))

      3
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      Рейтинг: +1307

      21082014 11 августа 2018, 09:58

      хитер.теперь ясна причина по которой Марсьяль у него на лавке.

      3
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 11 августа 2018, 09:09

      Правильно нужно сделать как в хоккее пачками менять.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 августа 2018, 07:05

      Было время вообще замен не было, а сейчас 3 и в дополнительное время вот можно делать четвёртую в некоторых турнирах. Было бы кого и кем менять...

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 11 августа 2018, 01:05

      вот это его понесло на старости лет

      3
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      Рейтинг: +489

      mikitka 11 августа 2018, 01:00

      "вот бы шесть замен... ЗП побольше... и член подлиннее..."

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