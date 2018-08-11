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  • Отец Еременко: «Хочу, чтобы руководство ЦСКА вышло из тени и рассказало правду насчет Романа»

Отец Еременко: «Хочу, чтобы руководство ЦСКА вышло из тени и рассказало правду насчет Романа»

11 августа 2018, 00:16
61

Алексей Еременко, отец полузащитника «Спартака» Романа Еременко, прокомментировал переход хавбека в стан красно-белых. Папа футболиста еще раз отметил, что у спортсмена не было договоренностей с ЦСКА.

«Роман подвел команду, подвел свою семью, но он заплатил свой штраф, отбыл свой срок. Через два месяца заканчивается дисквалификация. В первые месяцы еще были какие-то поползновения со стороны ЦСКА, но дальше — все, никаких контактов.

Они спокойно расстались, никаких денег больше ему не платили. Когда закончился чемпионат, полагались еще бонусы, но Рома от всего отказался. Он понимал, что не имеет на эти деньги морального права.

В общем, очень хочется, чтобы руководство ЦСКА вышло из тени и успокоило общественность, сказав правду. Хотя ее все равно не успокоишь, она будет бурлить еще долго. Но справедливость должна восторжествовать», – сказал Еременко-старший.

Ранее по ситуации высказалась мама Романа.

Еременко в «Спартаке» – это нормально

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Еременко Роман
Комментарии (61)
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Smithy
1533936123
Насколько помню, руководство ЦСКА всячески защищало твоего сынка-наркомана. Скажи спасибо, что его сразу ссаными тряпками не погнали, хотя он и подвёл тогда команду.
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UniQueLO
1533936947
Как же надоело читать всё эти оправдания родственников. На сколько я помню, ЦСКА поддерживал Романа, пока велось дело о его отстранении от футбола, выплачивал ему в этот период зарплату, хотя клуб имел полное право сразу разорвать контракт и ничего не платить и при этом спокойно подать в суд за нарушение имиджевых прав, но почему-то этого не сделали. А теперь выясняется, что клуб не вел никаких диалогов с футболистом. Очень интересная история, ждем официальных заявлений представителей ЦСКА
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VikNMar
1533938089
Неее .... надо было ему премию этак $3000000 выписать на кокаин , для расслабления , пока не играл .....
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zagrizlik
1533939633
Откуда вообще пошла эта волна? Да всем насрать куда он ушёл...
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Lester84
1533940014
Мне вот интересно - а чего это мамы-папы раскудахтались два года спустя? Если чем-то были не довольны - надо было сразу предъявлять, а не прятаться 2 года как крысы. Самое прикольное, что за основной сыр-бор (переход в Спартак) из окружения Еременко так никто и не пояснил. Только как бабки причитают какой бедный и несчастный Ромочка. Можно подумать ему кто-то насильно кокс в ноздри запихивал
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Kollljan
1533948907
Успокойся, папаша. Общественность абсолютно не бурлит по поводу Романа. Тишина в эфире. Насрать всем на Романа-наркота. Пусть нюхает дальше, его личное дело.
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Vickont
1533960638
Да хватит Ромку хаить. Он выбрал другую дорожку, снюхался со Спартаком, и теперь им вместе, ноздря в ноздрю, переживать белые и черные полосы.
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Антибиотик
1533965246
Ага, руководство ЦСКА этого нарика отмазывали, как могли, старались всем помочь, бились за то, чтобы дисквалификацию уменьшили. Я уже не говорю, какой вред этот наркоман нанёс клубу своим поведением, а когда пришла очередь отдавать долги, то сразу сбежал в другой клуб. Кстати, Спартак я тоже в этом вопросе не совсем понимаю, в конце-то концов между клубами должна быть солидарность какая-то, нужно было выкинуть его из футбольной России и всё. Шел бы дальше нюхать свой кокс в Европе.
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Dominator777
1533970275
А зачем? Еременко - игрок Спартака, свершившийся факт. Игроки Спартака не переходят в армейский клуб, а армейцы - в спартаковский, это аксиома. Оценку этого перехода вправе давать болельщики любого клуба РФПЛ, на то они и болельщики, но их мнение уже ни на что не повлияет.
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OfaZavr
1533971096
да сейчас уж чего говорить кто бы как не был недоволен, раз уж подписали....((
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