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    Отец Еременко: «Хочу, чтобы руководство ЦСКА вышло из тени и рассказало правду насчет Романа»

    Алексей Еременко, отец полузащитника «Спартака» Романа Еременко, прокомментировал переход хавбека в стан красно-белых. Папа футболиста еще раз отметил, что у спортсмена не было договоренностей с ЦСКА.

    «Роман подвел команду, подвел свою семью, но он заплатил свой штраф, отбыл свой срок. Через два месяца заканчивается дисквалификация. В первые месяцы еще были какие-то поползновения со стороны ЦСКА, но дальше — все, никаких контактов.

    Они спокойно расстались, никаких денег больше ему не платили. Когда закончился чемпионат, полагались еще бонусы, но Рома от всего отказался. Он понимал, что не имеет на эти деньги морального права.

    В общем, очень хочется, чтобы руководство ЦСКА вышло из тени и успокоило общественность, сказав правду. Хотя ее все равно не успокоишь, она будет бурлить еще долго. Но справедливость должна восторжествовать», – сказал Еременко-старший.

    Ранее по ситуации высказалась мама Романа.

    Еременко в «Спартаке» – это нормально

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.08.2018 00:16
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +388

      R015RK 12 августа 2018, 09:49

      Одно слово,- наркоман. А наркоманы как известно за дозу продают и честь и совесть, да близких продадут при нужде. Не ожидал я от Ромы такого поворота

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 11 августа 2018, 22:19

      крысы, вся семейка, не хватило смелости сказать что выбрали деньги, продав честь

      многие выбрали бы деньги, что в этом такого, но вот эту сраная пена у рта с доказательством что Рома никому ничего не должен показывает всю крысиную сучность

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 15:33

      Почему то молчит сам Роман, не слышно и мнения руководства ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 11 августа 2018, 14:58

      Может ли вдова сама себя высечь? Нет, конечно. Так и руководство нашего криминального клуба никогда не расскажет правды. Пришлось бы поведать, что наркотиками баловались и Дзагоев, и Ионов и другие игроки команды. Может ЦСКА поправлял финансовое положение распространением наркотиков? Наше убого-продажное РФС не удосужилось провести хотя бы одно расследование, связанное с преступлениями в футбольных клубах. На том и стоим.

      1
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 11 августа 2018, 14:44

      Папа, мама. Брат - следующий? Руководство ЦСКА должно выйти из тени и что-то рассказать? Глупость несусветная. Некоторые вещи просто нельзя рассказывать. Роман понимает и молчит. А родителям всё неймётся.

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 11 августа 2018, 10:54

      что он наркоман нюхающий кокс?

      3
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 11 августа 2018, 10:14

      Че серьезно? Теперь Папа?
      Кто следующий вступится за него из семьи?

      1
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 11 августа 2018, 10:09

      Интересно а куда пропал алан дзагоев когда уличили в наркоте романа ерёменко ни травмы ни чего с ним не было, но в заявке его не было достаточно долго, неужели совпадение

      -1
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 11 августа 2018, 10:05

      да и х*й с ним

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 августа 2018, 10:04

      да сейчас уж чего говорить кто бы как не был недоволен, раз уж подписали....((

      6
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