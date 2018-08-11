Отец Еременко: «Хочу, чтобы руководство ЦСКА вышло из тени и рассказало правду насчет Романа»

Алексей Еременко, отец полузащитника «Спартака» Романа Еременко, прокомментировал переход хавбека в стан красно-белых. Папа футболиста еще раз отметил, что у спортсмена не было договоренностей с ЦСКА.

«Роман подвел команду, подвел свою семью, но он заплатил свой штраф, отбыл свой срок. Через два месяца заканчивается дисквалификация. В первые месяцы еще были какие-то поползновения со стороны ЦСКА, но дальше — все, никаких контактов.

Они спокойно расстались, никаких денег больше ему не платили. Когда закончился чемпионат, полагались еще бонусы, но Рома от всего отказался. Он понимал, что не имеет на эти деньги морального права.

В общем, очень хочется, чтобы руководство ЦСКА вышло из тени и успокоило общественность, сказав правду. Хотя ее все равно не успокоишь, она будет бурлить еще долго. Но справедливость должна восторжествовать», – сказал Еременко-старший.

Ранее по ситуации высказалась мама Романа.

Еременко в «Спартаке» – это нормально