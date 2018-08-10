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  • Мама Еременко: «Роман не предал ЦСКА. Армейцы два года не контактировали с сыном, договоренностей не было»

Мама Еременко: «Роман не предал ЦСКА. Армейцы два года не контактировали с сыном, договоренностей не было»

10 августа 2018, 23:29
44

Мама полузащитника «Спартака» Романа Еременко Нэля прокомментировала подписание контракта игроком с красно-белыми. Женщина не считает, что футболист предал ЦСКА, за который выступал ранее.

«Когда началась вся эта буча, я очень ждала официального заявления от ЦСКА. Хотела, чтобы они честно сказали: «Мы два года не поддерживали с Ромой контакт, у нас не было с ним никаких договоренностей».

Очень больно, когда звучит это страшное слово «предатель». Я сама спортсменка, гимнастка, очень щепетильно отношусь к этому. У меня ведь тоже гимнастки перебегают от одного тренера к другому и это жутко неприятно», – сказала Нэля Еременко.

Контракт хавбека со «Спартаком» действует до конца 2018 года.

Еременко в «Спартаке» – это нормально

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Еременко Роман
Комментарии (44)
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cska-62
1533933914
Закрыть бы эту тему! Пусть играет там, где душе угодно! Это не Месси, и не Роналду... Долгие годы подавал надежды. Провёл несколько удачных игр, но с кем...?! Никто не помнит?! Склероз? Ни с одним серьёзным соперником в матчах Роман Ерёменко никогда не блистал! Увы... Уровень Романа - наша высшая лига. Был когда-то... Что сегодня - не знает никто!
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Shotlandets86
1533934128
Ору. Все бедняжку-Ромашку покрывают: и мама, и папа, сейчас братья ещё выскажутся, про свиней не говорю, эти без принципов, любые помои захавают и добавки попросят.
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VVM1964
1533934554
" Зашквариться " стремались , а теперь понты кидают , фраер опять в теме , вот бузу и затеяли , обломись , на него теперь козырный интерес у других паханов . )))))
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ВикторВВ
1533935305
Я как и все не в курсе всех дел закулисных Может представители ЦСКА и не выходили на связь Но, тот факт что руководство коней повело с ним себя крайне корректно, когда вся эта история всплыла-это факт А то что не выходили....2 года...что ему, звонить раз в недельку, Ромочка, как ты наш родной? Бред какой то...
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vladimir-7
1533935419
Рома сам объясниться не может, то папаньку посылает, то маманьку, а раз не выходит на разговор, то виноват перед ЦСКА и болельщиками. В его ситуации ОН должен прийти в ЦСКА и договариваться о приеме на работу, а раз такого не сделал, а сбежал втихаря в другой клуб, то Роман Еременко-предатель.
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panmon
1533935886
А зачем им с наркошей отстранённым контакт поддерживать? А как прошла буча - он и убежал. Ничего - подать на него в суд за наркотики все ещё можно
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general.lizyukov
1533936389
Бабушка уже высказалась? Её мнение ведь очень важно.
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все_будет_AUDI
1533937108
Достали уже....Папа Мама дед и тд Тебя и в Спартаке особо не ждут болельщики Ещё и контракт с такими условиями
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все_будет_AUDI
1533937161
ЦСКА должен был ввалить ему неустойку за такие выходки а не пестаться с ним ещё в суде и что то просить
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Кинстифа
1533955339
Суть о потерянной выгоде... даже дети малые это понимают... Игрока можно продать, отдать в аренду, да и покупали его, а не бесплатно он им достался... Что за непонятные оправдания... Этот инцидент видимо уроком всем клубам РПЛ будет. до защищались бедных, несчастных футболистов...
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