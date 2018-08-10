Мама Еременко: «Роман не предал ЦСКА. Армейцы два года не контактировали с сыном, договоренностей не было»

крысы, вся семейка, не хватило смелости сказать что выбрали деньги, продав честь
многие выбрали бы деньги, что в этом такого, но вот эту сраная пена у рта с доказательством что Рома никому ничего не должен показывает всю крысиную сучность
Мама полузащитника «Спартака» Романа Еременко Нэля прокомментировала подписание контракта игроком с красно-белыми. Женщина не считает, что футболист предал ЦСКА, за который выступал ранее.
«Когда началась вся эта буча, я очень ждала официального заявления от ЦСКА. Хотела, чтобы они честно сказали: «Мы два года не поддерживали с Ромой контакт, у нас не было с ним никаких договоренностей».
Очень больно, когда звучит это страшное слово «предатель». Я сама спортсменка, гимнастка, очень щепетильно отношусь к этому. У меня ведь тоже гимнастки перебегают от одного тренера к другому и это жутко неприятно», – сказала Нэля Еременко.
Контракт хавбека со «Спартаком» действует до конца 2018 года.
Еременко в «Спартаке» – это нормально