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    Мама Еременко: «Роман не предал ЦСКА. Армейцы два года не контактировали с сыном, договоренностей не было»

    Мама полузащитника «Спартака» Романа Еременко Нэля прокомментировала подписание контракта игроком с красно-белыми. Женщина не считает, что футболист предал ЦСКА, за который выступал ранее.

    «Когда началась вся эта буча, я очень ждала официального заявления от ЦСКА. Хотела, чтобы они честно сказали: «Мы два года не поддерживали с Ромой контакт, у нас не было с ним никаких договоренностей».

    Очень больно, когда звучит это страшное слово «предатель». Я сама спортсменка, гимнастка, очень щепетильно отношусь к этому. У меня ведь тоже гимнастки перебегают от одного тренера к другому и это жутко неприятно», – сказала Нэля Еременко.

    Контракт хавбека со «Спартаком» действует до конца 2018 года.

    Еременко в «Спартаке» – это нормально

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.08.2018 23:29
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 11 августа 2018, 22:17

      крысы, вся семейка, не хватило смелости сказать что выбрали деньги, продав честь

      многие выбрали бы деньги, что в этом такого, но вот эту сраная пена у рта с доказательством что Рома никому ничего не должен показывает всю крысиную сучность

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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 11 августа 2018, 13:43

      Клуб подвел, который в него вкладывался, деньги заплатил за него, всячески обеспечивал, команду подвел, подвел болельщиков, спонсоров подвел, нанес урон репутации клуба, представляющий армию России, нанес урон репутации России и ее спортсменов, и потом еще скажут:
      - хорошие однако спортсмены играют в ЦСКА с кокосом на носу.
      Но при этом по словам его же матери - он никакой не предатель, а вот клуб поступил очень не красиво.

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      Рейтинг: +706

      111ax 11 августа 2018, 12:31

      ну перешел и перешел, че заладили такой вой то?

      0
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      Рейтинг: -22

      Cobold 11 августа 2018, 12:03

      Родители почуяли, что запахло жареным.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 августа 2018, 10:11

      прям день Еременко и его "адвокатов" какой-то. кто еще из родственников не высказался по этому поводу давайте не томите)

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      Рейтинг: +1969

      Niko 11 августа 2018, 10:07

      Даже если так, хотя это бред, шум с его судами и апелляциями гремел ещё почти пол года и ЦСКА в этом во все участвовал и поддерживал. Но допустим 1.5-2года не выходили с ним на контакт. Но команду то подвёл? Факт бесспорный, про репутацию клуба я вообще молчу. ЦСКА что легче от того что он отбыл дисквалификацию?
      И не смотря на все это он сделал отличный выбор. А все почему? Кумовство и воровство. Похоже трабукки хорошо попилит с менеджментом спама, короткие контракты то что надо

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 11 августа 2018, 09:45

      Вообще помниться статья была, Гинер говорил что с Ромой контракт и он вернется в Цска, это как подтверждение слов родственников Еременко

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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 11 августа 2018, 08:52

      Думаю пора звонить Малахову на Пусть говорят и пусть все диванные критики приходят обязательно на передачу,будет точно весело)

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      Рейтинг: +11241

      alp 11 августа 2018, 08:21

      сам обосрался, нехер всех вокруг гавном пачкать..

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      Рейтинг: +2287

      Vickont 11 августа 2018, 07:00

      Мама Ромы, о каких двух годах речь? Контракт закончился весной 2017г.

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