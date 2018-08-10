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    Уткин сравнил Промеса со свиным окороком

    Экс-комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин поделился мнением о нападающем «Спартака» Квинси Промесе.

    «Если пользоваться моей любимой кулинарной метафорикой, Промес – это залежавшаяся у вас в чулане нога хамона. И вы думаете, не стоит ли ее срочно съесть или выкинуть? Да вы наслаждайтесь ей, пока она тут лежит, по кусочку, приглашайте друзей…

    Такие футболисты, как Промес, нескоро в следующий раз приедут в Россию. Вообще, с хамоном я бы исторически сравнил московское «Динамо». Дело в том, что хамон многим известен как некий нарицательный образ, как кусок свинины, как деликатес.

    Московское «Динамо» из года в год является хамоном в смысле зрелища. Наблюдать за игрой «Динамо» такое же сомнительное удовольствие как наблюдать за процессом вяления мяса. Это волнующий, длительный, бесконечный процесс», – сказал журналист.

    В новом сезоне 26-летний Промес забил три гола – два в чемпионате России и один в матче квалификации ЛЧ против ПАОК. В игре с греческой командой голландец также не реализовал пенальти.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    10.08.2018 16:11
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +11

      Piterboll 14 августа 2018, 01:19

      Хотелось поржать над приколом про мясных, но только не от мусорного бачка, который мнит себя великим футбольным специалистом.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 12:29

      Зря ты это сказал Вася. Промес ну никак не ассоциируется со свиным окорочком а вот тебе это более подходит.

      3
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      Рейтинг: +168

      Mefistofel29 11 августа 2018, 08:08

      Чё за бред???

      0
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      Рейтинг: +1435

      moskowcity-petrv 10 августа 2018, 23:03

      На окорок, он сам очень похож)умозаключения, видимо, делает в угоду своей фамилии,причём под градусом)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33445

      oyabun 10 августа 2018, 22:01

      Василий так заигрался в словесные ассоциации, что уже и сам не может трезво оценить, что же у него в итоге получается. А получается фееричный бред.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 10 августа 2018, 20:43

      бескрайние поля чревоугодия-родная стихия Василия.такие эфемерные опусы на голодный желудок не рождаются.

      5
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 10 августа 2018, 20:04

      Базар для поварского новичка,
      Спалившего утиные окорочка...

      2
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      Рейтинг: +206

      andromend 10 августа 2018, 19:59

      У Уткина явно комплекс, как у недоучившегося школяра. Претезия на эрудицию, граничащая с хамством. В детстве,видимо,баловали Васю.

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2018, 19:55

      Василий в своем репертуаре, наплел то что взбрело в голову , нафантазировал)

      7
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      Рейтинг: +125

      Михаил Спартач > OfaZavr 11 августа 2018, 00:36

      Уткин: "Фантазёр, ты меня называла..."

      2
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      Рейтинг: +979

      directorpg 10 августа 2018, 19:31

      Много слов и ни какого смысла.

      2
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