Уткин сравнил Промеса со свиным окороком

Экс-комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин поделился мнением о нападающем «Спартака» Квинси Промесе.

«Если пользоваться моей любимой кулинарной метафорикой, Промес – это залежавшаяся у вас в чулане нога хамона. И вы думаете, не стоит ли ее срочно съесть или выкинуть? Да вы наслаждайтесь ей, пока она тут лежит, по кусочку, приглашайте друзей…

Такие футболисты, как Промес, нескоро в следующий раз приедут в Россию. Вообще, с хамоном я бы исторически сравнил московское «Динамо». Дело в том, что хамон многим известен как некий нарицательный образ, как кусок свинины, как деликатес.

Московское «Динамо» из года в год является хамоном в смысле зрелища. Наблюдать за игрой «Динамо» такое же сомнительное удовольствие как наблюдать за процессом вяления мяса. Это волнующий, длительный, бесконечный процесс», – сказал журналист.

В новом сезоне 26-летний Промес забил три гола – два в чемпионате России и один в матче квалификации ЛЧ против ПАОК. В игре с греческой командой голландец также не реализовал пенальти.