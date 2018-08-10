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Уткин сравнил Промеса со свиным окороком

10 августа 2018, 16:11
36

Экс-комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин поделился мнением о нападающем «Спартака» Квинси Промесе.

«Если пользоваться моей любимой кулинарной метафорикой, Промес – это залежавшаяся у вас в чулане нога хамона. И вы думаете, не стоит ли ее срочно съесть или выкинуть? Да вы наслаждайтесь ей, пока она тут лежит, по кусочку, приглашайте друзей…

Такие футболисты, как Промес, нескоро в следующий раз приедут в Россию. Вообще, с хамоном я бы исторически сравнил московское «Динамо». Дело в том, что хамон многим известен как некий нарицательный образ, как кусок свинины, как деликатес.

Московское «Динамо» из года в год является хамоном в смысле зрелища. Наблюдать за игрой «Динамо» такое же сомнительное удовольствие как наблюдать за процессом вяления мяса. Это волнующий, длительный, бесконечный процесс», – сказал журналист.

В новом сезоне 26-летний Промес забил три гола – два в чемпионате России и один в матче квалификации ЛЧ против ПАОК. В игре с греческой командой голландец также не реализовал пенальти.

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Спартак Нидерланды Промес Квинси
Комментарии (36)
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Project Бабангида
1533906918
вася - ты себя в зеркале видел?
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insider_retro
1533906997
Слова, вырванные из контекства, да ещё для "Эхо Москвы" - это нечто несравненное, отталкивающее, с признаками клинической опрелости и психической деградации... Вроде, шутит и острит, но получается как-то жидко и всё мимо ушей и между пальцев...
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Полная Канистра
1533907416
сними штаны 68 размера и посмотри на себя обвисшая тухлятина зрелище не для слабонервных
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Urry
1533907644
Видно Уткин на диете, а жрать охота
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VVM1964
1533910277
Если уж пользоваться метафорами , то у меня Уткин ассоциируется с большой навозной кучей - вид неприглядный и периодически возникает ужасающая вонь потом на солнышке подсохнет , вонь утихнет , но после дождика вонь возобновляется .
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Diesel133
1533913530
С Васей сложно не согласиться, уж он-то знает толк в жратве.
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OfaZavr
1533920146
Василий в своем репертуаре, наплел то что взбрело в голову , нафантазировал)
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Vladarg
1533923025
бескрайние поля чревоугодия-родная стихия Василия.такие эфемерные опусы на голодный желудок не рождаются.
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oyabun
1533927706
Василий так заигрался в словесные ассоциации, что уже и сам не может трезво оценить, что же у него в итоге получается. А получается фееричный бред.
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zigbert
1533979753
Зря ты это сказал Вася. Промес ну никак не ассоциируется со свиным окорочком а вот тебе это более подходит.
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