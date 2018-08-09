Мостовой: «Зачем Промесу куда-то уходить, когда его и в «Спартаке» неплохо кормят. Он здесь отдыхает»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от поражения московской команды от ПАОКа (2:3) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Также он высказался по поводу реакции болельщиков, раскритиковавших в соцсетях хавбека Квинси Промеса после игры в Греции.

В матч с ПАОКом голландец при счете 2:3 не реализовал пенальти.

«Я считаю, что ничего страшного не случилось, обидно конечно, что при счете 0:2 мы пропустили три мяча. Шансы остаются прежние, это 50 на 50. Потому, что дома можно выиграть спокойно 1:0 или 2:1, и проходить дальше. Так что, я думаю, что два мяча забили в гостях – это хорошо.

Если говорить о Максименко и Ломовицком, то молодым свойственно ошибаться. Максименко, конечно, ошибся в одном из голов, но убирать его из состава «Спартака» я бы не стал. Наоборот, он как раз и должен стоять в воротах «Спартака». Ошибаются все, а Ломовицкий честно сказать, немного растерялся, но Каррера его не заменил, значит тоже надеется на него. Это хороший показатель, что в ребята верят, это главное для молодых футболистов.

Что нужно сделать «Спартаку», чтобы обыграть дома ПАОК? Да ничего не нужно делать, просто нужно забить. Я увидел, что ПАОК обычная команда с такими же грубейшими ошибками, на задней линии защитники часто ошибаются. Поэтому спокойной дома нужно обыгрывать при поддержке своих болельщиков.

Что касается травли Промеса со стороны фанатов, я думаю, что Промес на половину критики даже внимания не обращает, если бы он хотел, то он давно бы ушел. Вряд ли Промес хочет уходить. Зачем нам куда-то уходить, когда нас здесь неплохо кормят. Промес здесь отдыхает», – сказал Мостовой.

Ответная игра «Спартака» с ПАОКом состоится в Москве 14 августа и начнется в 20:30 по московскому времени.