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    Мостовой: «Зачем Промесу куда-то уходить, когда его и в «Спартаке» неплохо кормят. Он здесь отдыхает»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от поражения московской команды от ПАОКа (2:3) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Также он высказался по поводу реакции болельщиков, раскритиковавших в соцсетях хавбека Квинси Промеса после игры в Греции.

    В матч с ПАОКом голландец при счете 2:3 не реализовал пенальти.

    «Я считаю, что ничего страшного не случилось, обидно конечно, что при счете 0:2 мы пропустили три мяча. Шансы остаются прежние, это 50 на 50. Потому, что дома можно выиграть спокойно 1:0 или 2:1, и проходить дальше. Так что, я думаю, что два мяча забили в гостях – это хорошо.

    Если говорить о Максименко и Ломовицком, то молодым свойственно ошибаться. Максименко, конечно, ошибся в одном из голов, но убирать его из состава «Спартака» я бы не стал. Наоборот, он как раз и должен стоять в воротах «Спартака». Ошибаются все, а Ломовицкий честно сказать, немного растерялся, но Каррера его не заменил, значит тоже надеется на него. Это хороший показатель, что в ребята верят, это главное для молодых футболистов.

    Что нужно сделать «Спартаку», чтобы обыграть дома ПАОК? Да ничего не нужно делать, просто нужно забить. Я увидел, что ПАОК обычная команда с такими же грубейшими ошибками, на задней линии защитники часто ошибаются. Поэтому спокойной дома нужно обыгрывать при поддержке своих болельщиков.

    Что касается травли Промеса со стороны фанатов, я думаю, что Промес на половину критики даже внимания не обращает, если бы он хотел, то он давно бы ушел. Вряд ли Промес хочет уходить. Зачем нам куда-то уходить, когда нас здесь неплохо кормят. Промес здесь отдыхает», – сказал Мостовой.

    Ответная игра «Спартака» с ПАОКом состоится в Москве 14 августа и начнется в 20:30 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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    09.08.2018 13:44
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 августа 2018, 19:14

      он бы может и ушел если бы был реальный интерес к его персоне и конкретные предложения, да и он свой уровень не всегда подтверждает а в Европе такое не любят.

      1
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 9 августа 2018, 18:05

      В Европе надо пахать на поле и проводить больше матчей,а в России действительно можно в пол силы играть и не парится.

      3
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 9 августа 2018, 18:00

      Да я и сомневаюсь что к нему есть большой интерес от топ-клубов! Как показывает ЛЧ игрок он довольно средненький, это в РПЛ он звезда! А средние клубы ему такую зарплату не предложат!

      1
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      ...
      Рейтинг: +93

      stachel > Сильвербой 9 августа 2018, 18:41

      Причем тут топ-клубы?! Он разве топ игрок?

      1
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 9 августа 2018, 14:45

      Как же прав Мостовой! По такжикским дворникам-гастарбайтерам вижу, как быстро они перенимают славянский менталитет. Начинают бухать, что совсем не свойственно выходцам из Ср.Азии, лодырничать и отлынивать от работы. Промес похоже тоже научился "валять ваньку". Выложиться максимум в десяти матчах за сезон, это тебе не 60 игр с полной самоотдачей в Англии. Причем за те же деньги, если не меньшие.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > ЮНик 9 августа 2018, 15:01

      так сами эти работодатели и виноваты предлагают баснословные контракты свежий пример Смолов играет все хуже а контракт себе улучшил и еще в Москву переехал

      2
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > Garrincha58 9 августа 2018, 15:36

      Потому и возвращаются все наши "звезды" из топовых европейских чемпионатов обосранными. Там надо отрабатывать полученное по полной. А в России можно пинать мячик в полноги хоть до 65-ти лет.

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      Рейтинг: +4934

      polt 9 августа 2018, 14:04

      В РПЛ многие только бабки откладывают в карман без особого напряжения.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > polt 9 августа 2018, 15:01

      особенно в Зените пример аргентинцы теперь и не выгнать с теплого места

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      Рейтинг: +257

      vikrub 9 августа 2018, 13:56

      Проиграла не команда - проиграл тренер. Не сумел должным образом настроить игроков. Слишком самоуверенно играли первую половину первого тайма и слишком безответственно все остальное время. Центра поля вообще не было, а защита как у дворовой команды - все бегали за мячом.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > vikrub 9 августа 2018, 15:03

      почему не играет Кутепов и когда уже уберут Комбарова это копия Смольникова в атаке пользы ноль и провалы в защите

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