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    Писарев: «Максименко сто процентов сильнее Реброва»

    Бывший нападающий «Спартака» Николай Писарев сравнил голкиперов столичного клуба. Он не стал винить Александра Максименко в поражении команды в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов от ПАОКа (2:3).

    – Третий мяч на совести Максименко.

    – Вот за этого парня особенно обидно. Теперь начнутся разговоры, мол, он виноват, из-за него проиграли… А мне кажется, у «Спартака» очень хороший вратарь. Каррера правильно сделал, что с первого тура доверил эту позицию Максименко.

    – Он сильнее Реброва?

    – Сто процентов! Когда восстановится Селихов, думаю, его основным конкурентом будет именно Александр.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.08.2018 08:53
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2738

      a_who 11 августа 2018, 13:19

      У хваленого Акинфеева ошибок не меньше ! парень хороший.

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      Рейтинг: +24367

      DOCTOR PENALTY 9 августа 2018, 23:41

      Годы проведённые в рублёвской тусовке мешают Николаю Николаевичу объективно оценивать игроков. Максименко тучноват, медлителен, неопытный к тому же. И вообще, это же Спартак, на кону ЛЧ. Какие здесь могут быть сравнения??? Нужен вратарь в команду.

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      Рейтинг: +854

      sined1951 9 августа 2018, 21:45

      Максименко пока "кот в мешке". Как у него пойдет дальше-не знает никто.

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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 9 августа 2018, 13:45

      посмотрим дальше

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      Рейтинг: +6107

      subbotaspartak 9 августа 2018, 13:08

      ВСЁ ПРАВИЛЬНО, НО ВСЁ РАВНО ОБИДНО,
      Пусть хоть немного станет стыдно.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 августа 2018, 11:32

      пока конечно молодой и опыта не хватает, но посмотрим дальше как пойдет. лишь бы не сломался а наоборот учился на этих ошибках.

      5
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 9 августа 2018, 10:52

      Задатки у него неплохие. Ошибки- издержки молодости.

      6
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 9 августа 2018, 10:19

      С Анжи будет сто процентов стоять Ребров. Осталось еще с Песьяковым сравнить...

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      Рейтинг: +3851

      Кинстифа 9 августа 2018, 10:19

      молодой кипер. которому не повезло... врятли адекватные болельщики будут его гнобить!

      6
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 9 августа 2018, 09:57

      Даже я сильнее Реброва. Но я не прошусь вратарем в Спартак. А Саше надо много работать, база неплохая.

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