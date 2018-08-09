Писарев: «Максименко сто процентов сильнее Реброва»

Бывший нападающий «Спартака» Николай Писарев сравнил голкиперов столичного клуба. Он не стал винить Александра Максименко в поражении команды в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов от ПАОКа (2:3).

– Третий мяч на совести Максименко.

– Вот за этого парня особенно обидно. Теперь начнутся разговоры, мол, он виноват, из-за него проиграли… А мне кажется, у «Спартака» очень хороший вратарь. Каррера правильно сделал, что с первого тура доверил эту позицию Максименко.

– Он сильнее Реброва?

– Сто процентов! Когда восстановится Селихов, думаю, его основным конкурентом будет именно Александр.