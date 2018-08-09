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Писарев: «Максименко сто процентов сильнее Реброва»

9 августа 2018, 08:53
17

Бывший нападающий «Спартака» Николай Писарев сравнил голкиперов столичного клуба. Он не стал винить Александра Максименко в поражении команды в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов от ПАОКа (2:3).

– Третий мяч на совести Максименко.

– Вот за этого парня особенно обидно. Теперь начнутся разговоры, мол, он виноват, из-за него проиграли… А мне кажется, у «Спартака» очень хороший вратарь. Каррера правильно сделал, что с первого тура доверил эту позицию Максименко.

– Он сильнее Реброва?

– Сто процентов! Когда восстановится Селихов, думаю, его основным конкурентом будет именно Александр.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Селихов Александр Максименко Александр Писарев Николай
Комментарии (17)
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Рубик Докоян
1533794351
Ребров хорош как и Лодыгин когда кураж поймают. А для воротника важна стабильность и надёжность, которая придаёт уверенность игрокам обороны. Максименко молод и перспективен, если парень не сломается, а характер у него есть, то у "Спартака" с позицией первого номера проблем не будет на долгие годы. Два молодых и надёжных воротника будут.
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momwig_
1533797867
Даже я сильнее Реброва. Но я не прошусь вратарем в Спартак. А Саше надо много работать, база неплохая.
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Кинстифа
1533799152
молодой кипер. которому не повезло... врятли адекватные болельщики будут его гнобить!
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zigbert
1533801123
Задатки у него неплохие. Ошибки- издержки молодости.
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OfaZavr
1533803535
пока конечно молодой и опыта не хватает, но посмотрим дальше как пойдет. лишь бы не сломался а наоборот учился на этих ошибках.
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subbotaspartak
1533809319
ВСЁ ПРАВИЛЬНО, НО ВСЁ РАВНО ОБИДНО, Пусть хоть немного станет стыдно.
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МАКАРШВЕД
1533811526
посмотрим дальше
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sined1951
1533840312
Максименко пока "кот в мешке". Как у него пойдет дальше-не знает никто.
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DOCTOR PENALTY
1533847266
Годы проведённые в рублёвской тусовке мешают Николаю Николаевичу объективно оценивать игроков. Максименко тучноват, медлителен, неопытный к тому же. И вообще, это же Спартак, на кону ЛЧ. Какие здесь могут быть сравнения??? Нужен вратарь в команду.
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a_who
1533982764
У хваленого Акинфеева ошибок не меньше ! парень хороший.
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