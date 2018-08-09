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    Мирча Луческу посетил раздевалку «Спартака» после матча с ПАОКом

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между ПАОКом и «Спартаком» (3:2) посетил раздевалку московского клуба.

    Румын встретился с полузащитником Фернандо и нападающим Луисом Адриано. С обоими игроками тренер работал в составе «Шахтера».

    «Спартак» косячит в обороне и унижает своего 20-летнего вратаря

    Источник: ФК «Спартак»

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    09.08.2018 00:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 9 августа 2018, 10:56

      Мирча Лу,хитрован из цыцыган!
      И вовсе не просто так он там пасся.....
      Скомуниздить ,,своих,, хочит!

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