Мирча Луческу посетил раздевалку «Спартака» после матча с ПАОКом

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между ПАОКом и «Спартаком» (3:2) посетил раздевалку московского клуба.

Румын встретился с полузащитником Фернандо и нападающим Луисом Адриано. С обоими игроками тренер работал в составе «Шахтера».

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 8 августа 2018 г.

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