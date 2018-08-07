Виллиан: «Конте был не прав, отказавшись от Диего Косты. Это затруднило жизнь «Челси»

Полузащитник «Челси» Виллиан выразил недовольство одним из решений бывшего главного тренера команды Антонио Конте. Бразилец считает, что не следовало расставаться с нападающим Диего Костой.

«У Косты и Конте действительно был конфликт. И это правда, что Диего получил от тренера SMS, где было сказано о расставании. На мой взгляд, этого делать не следовало. Нельзя отпускать таких исполнителей. Это затруднило нам жизнь», – сказал Виллиан.

Коста сейчас выступает за «Атлетико».