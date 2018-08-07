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    Виллиан: «Конте был не прав, отказавшись от Диего Косты. Это затруднило жизнь «Челси»

    Полузащитник «Челси» Виллиан выразил недовольство одним из решений бывшего главного тренера команды Антонио Конте. Бразилец считает, что не следовало расставаться с нападающим Диего Костой.

    «У Косты и Конте действительно был конфликт. И это правда, что Диего получил от тренера SMS, где было сказано о расставании. На мой взгляд, этого делать не следовало. Нельзя отпускать таких исполнителей. Это затруднило нам жизнь», – сказал Виллиан.

    Коста сейчас выступает за «Атлетико».

    Источник: ESPN

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    07.08.2018 23:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 8 августа 2018, 10:44

      Это решение и определило сезон для Челси и судьбу Конте. Как можно было поставить себя выше интересов клуба и так просто отпустить топ-форварда, привезя взамен инфантильного Морату?!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 августа 2018, 09:52

      если тренеру не нужен конкретный игрок то он в любом случае не захочет его оставлять в команде независимо от пользы которую тот может принести, но конечно расставание стоило сделать по человечески.

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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 8 августа 2018, 00:02

      Без Косты будет тяжело

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